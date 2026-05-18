Глава района в Курской области ответил Хинштейну матом на планерке
Из-за проблем со связью глава района не расслышал вопрос губернатора и был уверен, что микрофон не работает
18 мая 2026, 17:14, ИА Амител
Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев во время онлайн-планерки с губернатором Курской области Александром Хинштейном нецензурно выругался, предположив, что его микрофон отключен. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел во время обсуждения проблем с водоснабжением в селе Любимовка. Хинштейн задал чиновнику вопрос о жалобах местных жителей на перебои с водой.
После этого в эфире прозвучала эмоциональная реплика главы района с использованием ненормативной лексики. Совещание в этот момент транслировалось онлайн.
Позже Владимир Зайцев попытался объяснить ситуацию. По его словам, из-за проблем со связью он не расслышал вопрос губернатора и был уверен, что микрофон не работает. Чиновник заявил, что его слова были адресованы одному из сотрудников в кабинете.
После устранения технических неполадок глава района все же доложил о ситуации с водоснабжением. Губернатор Александр Хинштейн пообещал отдельно обсудить произошедшее.
«Не будем сейчас углубляться. Отдельно разберемся с главой, что у нас со связью и что с отдельными услышанными нами комментариями», — заявил глава региона, после чего совещание продолжилось.
19:29:06 18-05-2026
Лихо отмазался, чувствуется человек на своём месте.
20:45:59 18-05-2026
Гость (19:29:06 18-05-2026) Лихо отмазался, чувствуется человек на своём месте.... Наличие мата в лексиконе говорит о многом, возможно и о месте..
19:31:22 18-05-2026
Даже районы у них с военными названиями, Большесолдатский.
21:07:15 18-05-2026
А че, мужик.
01:42:20 19-05-2026
Расшевелил засидевшихся князьков.
05:37:39 19-05-2026
Деды все никак власть поделить не могут. Этот Хинштейн еще тот жучара!