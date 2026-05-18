Глава района в Курской области ответил Хинштейну матом на планерке

Из-за проблем со связью глава района не расслышал вопрос губернатора и был уверен, что микрофон не работает

18 мая 2026, 17:14, ИА Амител

Владимир Зайцев / Фото: соцсети чиновника

Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев во время онлайн-планерки с губернатором Курской области Александром Хинштейном нецензурно выругался, предположив, что его микрофон отключен. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время обсуждения проблем с водоснабжением в селе Любимовка. Хинштейн задал чиновнику вопрос о жалобах местных жителей на перебои с водой.

После этого в эфире прозвучала эмоциональная реплика главы района с использованием ненормативной лексики. Совещание в этот момент транслировалось онлайн.

Позже Владимир Зайцев попытался объяснить ситуацию. По его словам, из-за проблем со связью он не расслышал вопрос губернатора и был уверен, что микрофон не работает. Чиновник заявил, что его слова были адресованы одному из сотрудников в кабинете.

После устранения технических неполадок глава района все же доложил о ситуации с водоснабжением. Губернатор Александр Хинштейн пообещал отдельно обсудить произошедшее.