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Глава района в Курской области ответил Хинштейну матом на планерке

Из-за проблем со связью глава района не расслышал вопрос губернатора и был уверен, что микрофон не работает

18 мая 2026, 17:14, ИА Амител

Владимир Зайцев / Фото: соцсети чиновника
Владимир Зайцев / Фото: соцсети чиновника

Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев во время онлайн-планерки с губернатором Курской области Александром Хинштейном нецензурно выругался, предположив, что его микрофон отключен. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время обсуждения проблем с водоснабжением в селе Любимовка. Хинштейн задал чиновнику вопрос о жалобах местных жителей на перебои с водой.

После этого в эфире прозвучала эмоциональная реплика главы района с использованием ненормативной лексики. Совещание в этот момент транслировалось онлайн.

Позже Владимир Зайцев попытался объяснить ситуацию. По его словам, из-за проблем со связью он не расслышал вопрос губернатора и был уверен, что микрофон не работает. Чиновник заявил, что его слова были адресованы одному из сотрудников в кабинете.

После устранения технических неполадок глава района все же доложил о ситуации с водоснабжением. Губернатор Александр Хинштейн пообещал отдельно обсудить произошедшее.

«Не будем сейчас углубляться. Отдельно разберемся с главой, что у нас со связью и что с отдельными услышанными нами комментариями», — заявил глава региона, после чего совещание продолжилось.

Россия Политика
       

Комментарии 6

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Гость

19:29:06 18-05-2026

Лихо отмазался, чувствуется человек на своём месте.

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dok_СФ

20:45:59 18-05-2026

Гость (19:29:06 18-05-2026) Лихо отмазался, чувствуется человек на своём месте.... Наличие мата в лексиконе говорит о многом, возможно и о месте..

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Гость

19:31:22 18-05-2026

Даже районы у них с военными названиями, Большесолдатский.

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Musik

21:07:15 18-05-2026

А че, мужик.

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Гость

01:42:20 19-05-2026

Расшевелил засидевшихся князьков.

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Гость

05:37:39 19-05-2026

Деды все никак власть поделить не могут. Этот Хинштейн еще тот жучара!

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