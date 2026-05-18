Роскачество разъяснило, положена ли премия уволившемуся сотруднику
Обсуждение планов ухода с руководством заранее помогает избежать спорных ситуаций
18 мая 2026, 14:15, ИА Амител
Премия для уволившегося работника определяется внутренними документами, такими как положение о премировании, условия трудового договора и предварительные договоренности, достигнутые при обсуждении увольнения. Об этом сообщили RT в департаменте организационного развития Роскачества.
«Само по себе увольнение не приводит к утрате премии, особенно если работник достиг согласованных целей и результаты его труда были реализованы до даты ухода», — пояснили аналитики.
Эксперты отметили, что в компаниях с клиентоориентированной и развитой системой управления подобные вопросы обычно решаются заранее и открыто.
«Если работник и работодатель обсуждают планы увольнения заранее, они могут договориться о завершении ключевых задач, передаче проектов и достижении целей, например, по итогам полугодия. В этом случае премия становится частью договоренностей и элементом доверительных отношений при расставании», — подытожили в организации.
Ранее amic.ru писал, что почти половина россиян к концу года столкнулась с профессиональным выгоранием.
15:25:09 18-05-2026
Какая премия,? Увольнялся с муниципального Автодорстроя Барнаула. Сдал спецодежду. Никаких нарушений дисциплины. Ободрали как липку.8 тысяч заплатили. Высчитали и за спецодежду и какой то инструмент повешали. Все надбавки, прибавки, премии высчитали. Все от мастера зависит процентов на 80. Но и бухгалтерия никогда в сторонке не окажется. Сотрудник увольняется. Значит не нужен. Значит не человек...
16:03:15 18-05-2026
Просто сваливать нужно во время после того как только квиток получил.
18:18:38 18-05-2026
Обычно при увольнении работодатель кидает с премией, так как премируются сотрудники, работающие на дату выхода приказа о премировании, а он подписывается позже периода, за который выплачивается премия. По опыту Сбербанка, Альфа-Банка и пары мелких контор.