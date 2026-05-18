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Роскачество разъяснило, положена ли премия уволившемуся сотруднику

Обсуждение планов ухода с руководством заранее помогает избежать спорных ситуаций

18 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Увольнение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Увольнение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Премия для уволившегося работника определяется внутренними документами, такими как положение о премировании, условия трудового договора и предварительные договоренности, достигнутые при обсуждении увольнения. Об этом сообщили RT в департаменте организационного развития Роскачества.

«Само по себе увольнение не приводит к утрате премии, особенно если работник достиг согласованных целей и результаты его труда были реализованы до даты ухода», — пояснили аналитики.

Эксперты отметили, что в компаниях с клиентоориентированной и развитой системой управления подобные вопросы обычно решаются заранее и открыто.

«Если работник и работодатель обсуждают планы увольнения заранее, они могут договориться о завершении ключевых задач, передаче проектов и достижении целей, например, по итогам полугодия. В этом случае премия становится частью договоренностей и элементом доверительных отношений при расставании», — подытожили в организации.

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Увольнение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 3

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гость

15:25:09 18-05-2026

Какая премия,? Увольнялся с муниципального Автодорстроя Барнаула. Сдал спецодежду. Никаких нарушений дисциплины. Ободрали как липку.8 тысяч заплатили. Высчитали и за спецодежду и какой то инструмент повешали. Все надбавки, прибавки, премии высчитали. Все от мастера зависит процентов на 80. Но и бухгалтерия никогда в сторонке не окажется. Сотрудник увольняется. Значит не нужен. Значит не человек...

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Гость

16:03:15 18-05-2026

Просто сваливать нужно во время после того как только квиток получил.

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Гость

18:18:38 18-05-2026

Обычно при увольнении работодатель кидает с премией, так как премируются сотрудники, работающие на дату выхода приказа о премировании, а он подписывается позже периода, за который выплачивается премия. По опыту Сбербанка, Альфа-Банка и пары мелких контор.

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