Обсуждение планов ухода с руководством заранее помогает избежать спорных ситуаций

18 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Увольнение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Премия для уволившегося работника определяется внутренними документами, такими как положение о премировании, условия трудового договора и предварительные договоренности, достигнутые при обсуждении увольнения. Об этом сообщили RT в департаменте организационного развития Роскачества.

«Само по себе увольнение не приводит к утрате премии, особенно если работник достиг согласованных целей и результаты его труда были реализованы до даты ухода», — пояснили аналитики.

Эксперты отметили, что в компаниях с клиентоориентированной и развитой системой управления подобные вопросы обычно решаются заранее и открыто.

«Если работник и работодатель обсуждают планы увольнения заранее, они могут договориться о завершении ключевых задач, передаче проектов и достижении целей, например, по итогам полугодия. В этом случае премия становится частью договоренностей и элементом доверительных отношений при расставании», — подытожили в организации.

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