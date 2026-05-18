Новосибирские фермеры после массового изъятия скота начали скупать ульи

А вот продажи кормов для животных — зерно, сено, смеси и комбикорма — выросли лишь на 4%

18 мая 2026, 16:16, ИА Амител

Пчела на цветке / Фото: Причиненко Константин / amic.ru

В Новосибирской области в апреле сильно выросли продажи товаров для пчеловодства, пишет "Om1 Новосибирск" со ссылкой на исследование "Авито".

«Ульи, рамки, дымари, медогонки и другой инвентарь для разведения пчел — на 47% год к году», — пишет издание.

Спрос на товары для птицеводства — клетки, кормушки, поилки, инкубаторы и брудеры — увеличился на 16% год к году и на 10% относительно марта.

А вот продажи кормов для животных — зерно, сено, смеси и комбикорма — выросли лишь на 4% по сравнению с прошлым годом. При этом цена на эту продукцию упала на 29% в сравнении с мартом.

Напомним, в 2026 году в пяти районах региона вводился карантин по бешенству и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. Позже сообщалось, что ящур подтвердили в хозяйстве Новосибирской области, где ранее массово уничтожили животных.