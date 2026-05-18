Новосибирские фермеры после массового изъятия скота начали скупать ульи
А вот продажи кормов для животных — зерно, сено, смеси и комбикорма — выросли лишь на 4%
18 мая 2026, 16:16, ИА Амител
В Новосибирской области в апреле сильно выросли продажи товаров для пчеловодства, пишет "Om1 Новосибирск" со ссылкой на исследование "Авито".
«Ульи, рамки, дымари, медогонки и другой инвентарь для разведения пчел — на 47% год к году», — пишет издание.
Спрос на товары для птицеводства — клетки, кормушки, поилки, инкубаторы и брудеры — увеличился на 16% год к году и на 10% относительно марта.
А вот продажи кормов для животных — зерно, сено, смеси и комбикорма — выросли лишь на 4% по сравнению с прошлым годом. При этом цена на эту продукцию упала на 29% в сравнении с мартом.
Напомним, в 2026 году в пяти районах региона вводился карантин по бешенству и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. Позже сообщалось, что ящур подтвердили в хозяйстве Новосибирской области, где ранее массово уничтожили животных.
16:26:09 18-05-2026
Значит скоро будут травить и пчёл, как разносчиков "особо-опасной болезни"
17:32:59 18-05-2026
Плавно подводят что и насекомые ни че так еда. Только с мёда и пчёл суп и котлету не сделаешь. А вот дождевой червяк и макароны и фарш одновременно. Только бы чипировать каждого незаставили.
22:21:31 18-05-2026
Гость (17:32:59 18-05-2026) Плавно подводят что и насекомые ни че так еда. Только с мё... Это вы еще не знаете рентабельность выращивания опарышей, золотая жила отдыхает.)) Всем только не рассказывайте.
12:54:29 19-05-2026
мироторг там правит бал...
16:05:05 19-05-2026
Так, срочно уничтожить пчел из-за заражения пчелиным гриппом! Мёд изъять и деть туда же, куда делось мясцо изъятых буренок!
20:27:11 19-05-2026
От куда вы взяли такую статистику полный бред нет спроса на улья и т.д
23:46:54 19-05-2026
Только что прочитала новости, пчеловод жаловался что из-за различных ужесточений законодательства и удоражания анализов пчеловоды перестанут сдавать излишки мёда.
А на полках в магазине будет медовый продукт.