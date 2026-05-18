НОВОСТИЭкономика

В России обозначили ключевые шаги для стимулирования роста ВВП

Даже в сложных внешних условиях Россия способна обеспечить устойчивый экономический рост

18 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru
Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

Министр экономического развития Максим Решетников выделил три основные стратегии для ускорения экономического роста России: бюджетную консолидацию, приоритизацию государственных расходов и структурные реформы. Эти меры обсуждались в интервью с РБК.

«План структурных изменений, разработанный по поручению президента, направлен на привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение эффективности труда. Второй важный аспект — бюджетная консолидация, которая включает в себя выбор наиболее эффективных инструментов для стимулирования роста», — подчеркнул он.

Решетников также отметил важность сохранения гибкости экономической системы, включая свободное ценообразование, поддержку предпринимательства и интеграцию в мировую экономику.

«Для достижения этих целей необходимо сосредоточиться на реализации плана структурных изменений и бюджетной консолидации», — заявил министр.

Ранее в ГД выдвинули предложение закрепить за ЦБ задачу по росту экономики РФ. 

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия
       

Комментарии 5

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Гость

14:48:27 18-05-2026

"Для достижения этих целей необходимо сосредоточиться на реализации плана структурных изменений и бюджетной консолидации"
Всё просто оказывается

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Гость

19:22:29 18-05-2026

Таки "обозначили ключевые шаги"!? Чем же прежде десятками лет занимались?

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Гость

20:07:51 18-05-2026

Как замысловато сказано: "Давайте поднимать налоги". 😁

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Гость

21:15:19 18-05-2026

Никакие шаги не помогут. Все идет к деградации, упадку и конечному развалу.

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Гость

09:45:17 19-05-2026

Се эпический гон!!!Какие инвестиции? Казну расхитили и болтают о несуществующих инвесторах.Где деньги?Они вообще не понимают,сути движения и как строится экономика.Эти граждане пребывают в своем,выдуманном мире,а в нем только шелуха словесная а дела нет.

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