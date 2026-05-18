Даже в сложных внешних условиях Россия способна обеспечить устойчивый экономический рост

18 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

Министр экономического развития Максим Решетников выделил три основные стратегии для ускорения экономического роста России: бюджетную консолидацию, приоритизацию государственных расходов и структурные реформы. Эти меры обсуждались в интервью с РБК.

«План структурных изменений, разработанный по поручению президента, направлен на привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение эффективности труда. Второй важный аспект — бюджетная консолидация, которая включает в себя выбор наиболее эффективных инструментов для стимулирования роста», — подчеркнул он.

Решетников также отметил важность сохранения гибкости экономической системы, включая свободное ценообразование, поддержку предпринимательства и интеграцию в мировую экономику.

«Для достижения этих целей необходимо сосредоточиться на реализации плана структурных изменений и бюджетной консолидации», — заявил министр.

Ранее в ГД выдвинули предложение закрепить за ЦБ задачу по росту экономики РФ.