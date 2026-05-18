"Жалуйтесь куда хотите". В Сибири пенсионерка умерла после отказов в госпитализации
Родственники утверждают, что медучреждения ставили неверные диагнозы, отказывали в госпитализации умирающей пациентке и экономили на бинтах
18 мая 2026, 15:00, ИА Амител
В Сибири разгорается скандал вокруг гибели 87-летней Галины Деминой. Всю жизнь она вела активный образ жизни, но простуда, начавшаяся в апреле 2025 года, привела к трагедии, сообщает "КП-Новосибирск".
"Жалуйтесь куда хотите, мое право отказать"
По словам дочери Елены Смирновой, у пенсионерки неделю держалась температура 38,7. Участковый врач выписал антибиотики, но они не помогли. Лишь с третьего вызова пациента с "острым пиелонефритом" положили в больницу. 12 мая, несмотря на указанный в выписке пневмоторакс, женщину отправили домой с улучшением.
«Дома маме стало хуже: она задыхалась, едва ходила. Но врачи скорой, увидев, что "жидкости в легком мало", отказывали в госпитализации. В один из дней ее привезли на носилках, на что дежурный врач заявил: "Жалуйтесь куда хотите, мое право отказать"», — рассказывает Елена.
Ошибки, халатность и отсутствие бинтов
Только после повторного направления и визита в частную клинику, где диагностировали двустороннюю пневмонию и гидроторакс, пациентку все же госпитализировали. Однако и там, по словам родственников, элементарный уход отсутствовал.
«Мы просили кислородную терапию — отказали. У мамы был незаживающий перелом руки, но капельницы ставили именно в больную конечность, никого не спросив. Когда мы попросили бинт, медсестра ответила, что их нет. Муж побежал в машину и сам перевязал маму», — возмущается Елена.
Последний день и экспертиза
Через несколько дней Галина Михайловна оказалась в реанимации, а затем скончалась. Официальная причина — декомпенсация сердечной деятельности, однако экспертиза ОМС выявила нарушения: в одной больнице — неверный диагноз и недостаточное лечение, в другой — невыполнение необходимых исследований.
Семья оценила моральный вред в 6 млн рублей и подала иск к двум больницам.
«Все начиналось с легкой простуды. Если бы вовремя сделали рентген и диагностику, ее бы вылечили. Хотелось бы, чтобы врачи не отказывали пожилым пациентам», — заключила дочь погибшей.
15:11:09 18-05-2026
оптимизация -вот причина
15:33:49 18-05-2026
Когда врач превращается в лицензированного специалиста, оказывающего населению услуги медицинского характера... Дальше сами продолжите.
Все всё понимают, но цветовая дифференциация штанов - обязательное условие для оптимизации данных услуг. Полный абсурд творится
16:10:28 18-05-2026
Зато всякие голиковы в шоколаде! Это ведь и была цель "оптимизации"? Бабушку жалко...
16:11:55 18-05-2026
скоро это нормой станет,Все по плану
16:48:57 18-05-2026
с медициной у нас полная... хапнула горюшка, пока крутилась с отцом, сломавшим ногу.. всего не расскажешь, лучше официальную телегу накатать в органы.. но даже когда с трудом выбила, чтобы приехали перевязать и рану обработать, убило, когда явилась медсестра, не раздеваясь, проперлась в комнату, у меня же спросила. чем обрабатываем, взяла флакон, а потом оказалось, что и перевязать ей нечем.. Пришлось опять свое предоставлять.. А уж про остальное... когда шов разошелся после коновалов из БСПМ-1, с трудом удалось пристроить в больницу, и то не с первого раза. Отец, считай, лежачий, скорую вызвала, а они не туда привезли, сгрузили и были таковы.. Слава богу, в БСМП-2 в больнице нормальные спецы оказались.. Спасибо им..
А маму в кардиоцентре угробили. Не повезло ей туда попасть на праздники. Желаю им того же
17:15:49 18-05-2026
Ну 87 лет же, там уже весь организм изношен в хлам. Любая простуда может стать последней.
19:14:36 18-05-2026
"А если вам "пенсия" жить не позволит, то и не живите: никто не неволит!"
21:17:45 18-05-2026
Всё ведут себя, будто живут последние дни. А может и правда?
09:37:05 19-05-2026
"Жалуйтесь куда хотите, мое право отказать" --- во т...