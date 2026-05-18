"Жалуйтесь куда хотите". В Сибири пенсионерка умерла после отказов в госпитализации

Родственники утверждают, что медучреждения ставили неверные диагнозы, отказывали в госпитализации умирающей пациентке и экономили на бинтах

18 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Женщине отказывали в госпитализации / Фото: "КП-Новосибирск"

В Сибири разгорается скандал вокруг гибели 87-летней Галины Деминой. Всю жизнь она вела активный образ жизни, но простуда, начавшаяся в апреле 2025 года, привела к трагедии, сообщает "КП-Новосибирск".

"Жалуйтесь куда хотите, мое право отказать"

По словам дочери Елены Смирновой, у пенсионерки неделю держалась температура 38,7. Участковый врач выписал антибиотики, но они не помогли. Лишь с третьего вызова пациента с "острым пиелонефритом" положили в больницу. 12 мая, несмотря на указанный в выписке пневмоторакс, женщину отправили домой с улучшением.

«Дома маме стало хуже: она задыхалась, едва ходила. Но врачи скорой, увидев, что "жидкости в легком мало", отказывали в госпитализации. В один из дней ее привезли на носилках, на что дежурный врач заявил: "Жалуйтесь куда хотите, мое право отказать"», — рассказывает Елена.

Ошибки, халатность и отсутствие бинтов

Только после повторного направления и визита в частную клинику, где диагностировали двустороннюю пневмонию и гидроторакс, пациентку все же госпитализировали. Однако и там, по словам родственников, элементарный уход отсутствовал.

«Мы просили кислородную терапию — отказали. У мамы был незаживающий перелом руки, но капельницы ставили именно в больную конечность, никого не спросив. Когда мы попросили бинт, медсестра ответила, что их нет. Муж побежал в машину и сам перевязал маму», — возмущается Елена.

Последний день и экспертиза

Через несколько дней Галина Михайловна оказалась в реанимации, а затем скончалась. Официальная причина — декомпенсация сердечной деятельности, однако экспертиза ОМС выявила нарушения: в одной больнице — неверный диагноз и недостаточное лечение, в другой — невыполнение необходимых исследований.

Семья оценила моральный вред в 6 млн рублей и подала иск к двум больницам.