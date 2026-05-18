Заморозки до -5 градусов ожидаются на Алтае 19 и 20 мая

Утром будет холодно, особенно тем жителям Барнаула, которым горячую воду отключили

18 мая 2026, 14:56, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае во вторник и среду, 19 и 20 мая, сохранятся заморозки по ночам до -5 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Ночью 19 мая температура составит 0...-5 градусов. Преимущественно без осадков, по югу и востоку местами небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с», — предупредили синоптики.

Ночью 20 мая в крае местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Преимущественно без осадков, в предгорьях местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 19 мая прогнозируется +11...+16 градусов, а 20 мая будет +18...+23 градуса.

В Барнауле

Ночью 19 мая. Заморозки -1...-3 градуса. Преимущественно без осадков, в начале ночи возможен небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северный, 2–7 м/с.

Днем 19 мая. Температура +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.

Ночью 20 мая. Температура 0...+2 градуса, на почве заморозки до -2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.

Днем 20 мая. Температура +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 6–11 м/с.

Напомним, в Барнауле с 18 мая по 1 июня отключили горячую воду на время гидравлических испытаний.