Неправильно устроенная печь стала причиной пожара в бане на Алтае

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров

18 мая 2026, 16:49, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Высокой Гриве утром 17 мая произошел пожар на территории частного подворья. Огонь охватил баню. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, возгорание произошло в селе Высокая Грива Панкрушихинского района. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На месте работали четыре пожарных и две единицы техники.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.