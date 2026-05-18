Безопаснее выбирать клиники с хорошей репутацией и спрашивать сертификаты на препараты

18 мая 2026, 16:31, ИА Амител

Косметология / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Популярная косметологическая процедура "дельфинья кожа", которая обещает сделать кожу гладкой, увлажненной и сияющей, может иметь серьезные последствия для здоровья. Российские врачи предупреждают женщин о рисках, связанных с использованием этих инъекций, пишет "Shot проверка".

Дерматовенеролог Анна Котова отмечает, что во время процедуры косметологи часто используют препараты без необходимых регистрационных удостоверений. Эти средства имеют неизвестный состав и могут содержать силикон, биополимеры и другие вещества, которые могут вызвать непредсказуемые реакции. Косметологи шутят: "Одному Богу известно, что там".

«Самым безобидным последствием может быть отсутствие видимого эффекта. Однако есть и более серьезные осложнения: воспаления, уплотнения под кожей, гнойные процессы, увеличение объема тканей на лице, сильные отеки и аллергические реакции», — добавила она.

Устранение этих последствий может быть затруднительным из-за неизвестного состава препарата. Стандартные методы лечения могут оказаться неэффективными. Эксперты также предупреждают, что использование несертифицированных средств может привести к уголовной ответственности по статье 238 УК РФ за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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