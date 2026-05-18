Самый большой муравейник на Алтае может попасть в Книгу рекордов России

Причем муравьи продолжают усердно работать над своим жилищем и постоянно его расширяют

18 мая 2026, 16:25, ИА Амител

Высота самого большого муравейника в Алтайском крае составляет 105 см. Об этом пресс-секретарь холдинга "Алтайлес" Ольга Лисица рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы измеряли муравейник четыре года назад и вернулись, чтобы посмотреть, как трудяги увеличили свое жилище. Тогда высота в максимальной точке была 96 сантиметров, а теперь — 105», — отметила Лисица.

При этом длина конструкции осталась прежней — около 10,4 метра. Возраст муравейника, предположительно, составляет 7–8 лет.

Необычная продолговатая форма муравейника связана с тем, что он появился на месте упавшего дерева.

Самое большое "строительство" скрыто под землей. Обычно муравейники уходят в глубину на два-пять метров, благодаря чему насекомые способны переживать даже суровые зимы. Весной, когда солнце прогревает верхний слой, муравьи вновь появляются на поверхности.

Лисица подчеркнула, что наличие крупных муравейников считается хорошим признаком для лесной экосистемы. Это говорит о стабильных природных условиях, подходящей влажности и здоровой почве.

Она также напомнила, что в советские годы существовали программы по расселению муравейников. Насекомых использовали как естественную защиту лесов от листо- и хвоегрызущих вредителей, вызывающих так называемые "зеленые пожары".

Лисица сообщила, что подала заявку в Книгу рекордов России. По ее мнению, аналогичных муравейников таких размеров в стране может и не быть.