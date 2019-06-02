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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

, ИА "Амител"
Новый допинговый скандал грозит исключением российской сборной из участников Олимпийских игр
Сборную России могут исключить из списка участников Олимпийских игр 2020 года / Фото: newsd.in

Сборную России могут исключить из списка участников Олимпийских игр 2020 года / Фото: newsd.in

Сборную России могут исключить из списка участников Олимпийских игр 2020 года, сообщает РИА "Новости"

Это связано с делом в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого уличили в нарушении антидопингового законодательства.

Как пишет британская газета The Sunday Times, установлены факты информированности определенных высокопоставленных чиновников из Всероссийской федерации легкой атлетики о злоупотреблениях Лысенко.

Тем не менее никаких заявлений со стороны ВФЛА об этом не поступало, что наталкивает участников расследования на идею, что федерация могла умышленно скрывать информацию от IAAF, что грозит серьезными санкциями вплоть до отстранения сборной от Олимпиады.

ВФЛА лишили членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с нарушением антидопинговых правил. Международная организация обвинила Россию в систематическом употреблении допинга российскими легкоатлетами.

Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе. В последний раз IAAF отказалась восстанавливать членство ВФЛА в декабре 2018 года из-за невыполнения требований.

Условием для восстановления членства ВФЛА называли доступ к образцам допинг-проб, находящихся в Москве, и оплату Россией судебных издержек и работы комиссии по изучению проб.

Сейчас спортсмены, доказавшие непричастность к употреблению допинга, могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

2.06.2019 17:54
- гость -

Участия россиян в Олимпийских играх 2020 года ОКР опирается на официальную позицию МОК и других международных организаций.
«Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио», — подчеркнул глава ОКР.

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