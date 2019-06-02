Жители Рубцовска могут остаться без муниципальных автобусов, сообщают "Вести".

МУП ПАТП Рубцовска, обслуживающее часть городских автобусных маршрутов, накопило 18 млн долгов по налогам.

По иску ФНС суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, что считается начальной стадией банкротства.

В 2018 году, чтобы спасти предприятие, власти решились на максимальный тариф для муниципальных автобусов.

Проезд подорожал до 24 рублей, но директор МУП уверяет, что это не помогло решить финансовые трудности.

"Говорить, что 24 рубля нас спасло, неправильно, – заявил Алексей Ворошилов. – При любом увеличении тарифа автоматически падает пассажиропоток".

Он жалуется на целый ряд проблем, подкосивших предприятие. В их числе старый изношенный автопарк, не обновлявшийся 10 лет, когда регион передал в ведение АТП девять автобусов.

По словам руководителя МУП, износ автобусного парка достиг 90%, а на ремонт нужны немалые деньги.

После проведения торгов на городские маршруты АТП лишился их части, так как не может участвовать в тендере из-за налоговой задолженности.

"Сейчас будут проводиться торги на оставшиеся маршруты, возможно, и там мы можем остаться без основного вида деятельности", – утверждает Ворошилов.

В связи с ситуацией начались сокращения персонала. Пока что из 150 работников предприятия работы лишаются семеро.

Однако если ситуация не изменится, то вскоре придется уволить оставшихся работников, а предприятие – пустить с молотка.