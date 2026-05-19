Дожди с мокрым снегом и +16. Какая погода ждет Алтайский край 19 мая

Порывы ветра достигнут 15 м/с

19 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

До +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков, по югу и востоку местами небольшие дожди, утром — с мокрым снегом. Ветер северный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.