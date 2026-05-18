Смартфоны под запретом: в Индии запустили "тюремный" детокс-тур

После суток в условиях ограничений многие начинают иначе воспринимать простые вещи

18 мая 2026, 22:31, ИА Амител

Российские туристы в Индии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Индии в действующей тюрьме Чанчалгуда запустили необычную туристическую программу. Желающим предлагают провести сутки в камере с тюремным распорядком, строгими ограничениями и полным отказом от гаджетов.

Стоимость такого "погружения" составляет около 1500 рублей. В программу входит проживание в камере, трехразовое питание и участие в режиме, максимально приближенном к условиям заключения. Туристам выдают тюремную одежду, ограничивают передвижение и полностью лишают привычного комфорта. Утро начинается по сигналу, а спать участникам приходится на полу или циновках.

Организаторы подчеркивают, что добровольцев полностью изолируют от настоящих заключенных. Для гостей оборудовали отдельную "стерильную" зону, где они не пересекаются с осужденными.

Рацион участников также максимально простой: рис, дала и роти. По задумке авторов проекта, отказ от фастфуда, алкоголя и сахара должен стать частью своеобразного физического детокса. Одним из главных условий программы стал полный отказ от смартфонов и интернета. Все гаджеты участники оставляют за пределами тюрьмы.

По данным СМИ, организаторы называют такой формат экстремальным психологическим и физическим детоксом. Предполагается, что сутки в замкнутом пространстве и строгий распорядок помогают людям отвлечься от постоянного информационного шума и переосмыслить отношение к привычным вещам.

Кроме того, участникам предлагают почувствовать жизнь по расписанию — без соцсетей, уведомлений и возможности свободно распоряжаться своим временем.

Как отмечают СМИ, после суток в условиях ограничений многие начинают иначе воспринимать простые вещи — свежий воздух, возможность свободно передвигаться и обычный бытовой комфорт.