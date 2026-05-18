Знание своих прав и грамотное оформление жалобы через ФССП может остановить неправомерные действия и защитить семью должника от стресса и давления

18 мая 2026, 23:06, ИА Амител

Банки, долги, коллекторы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россияне могут жаловаться на кредиторов, которые нарушают режим общения, заявил депутат фракции КПРФ Георгий Камнев в интервью "Газете.ru".

«Не платить долги — это неправильно, но кредиторы (банки, МФО, коллекторы) не должны злоупотреблять своими правами и доводить людей до нервного истощения. Если вам звонят или отправляют сообщения в рабочие дни с 22:00 до 08:00, в выходные с 20:00 до 09:00, чаще одного раза в сутки или двух раз в неделю, угрожают, оскорбляют, молчат в трубку, оказывая психологическое давление, или разглашают информацию о ваших долгах, вы можете подать жалобу. Это также касается ситуаций, когда кредиторы беспокоят ваших близких, коллег или работодателей», — отметил Камнев.

Он также подчеркнул, что запрещено звонить банкротам, людям с реструктуризацией долгов, недееспособным гражданам, пациентам больниц, инвалидам первой группы и несовершеннолетним, даже если они должники.

Камнев рекомендовал россиянам жаловаться на кредиторов, нарушающих эти правила. Жалобу можно подать лично в Службу судебных приставов, отправить заказным письмом через "Почту России" в территориальный орган ФССП или подать через портал "Госуслуги". Сделать это может сам должник, его законный представитель или третье лицо, на которое оказывалось давление, уточнил депутат. Однако для подачи жалобы через портал потребуется подтвержденная учетная запись.