В Барнауле между ТЦ "Весна" и "Огни" строят новый торговый центр. Фото

Улице Малахова нужно больше торговых центров

19 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Строительство нового ТЦ на Малахова в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на границе Индустриального и Ленинского районов началось строительство нового торгового центра. Объект возводят на улице Малахова, 86г, в жилой зоне рядом с несколькими крупными торговыми комплексами — "Весной", "Огнями", "Простором" и "Ледоколом".

Проект небольшого ТЦ ранее представили на заседании градостроительного совета. Его автором выступил архитектор Владимир Золотов. Согласно эскизам, здание будет одноэтажным, с торговым залом площадью 736,6 кв. метра, а также техническими и складскими помещениями.

Фасады планируют выполнить из сэндвич-панелей и композитных материалов в белых, бежевых и красных оттенках. Главный фасад должен получить белый портал и красный витраж. Также проектом предусмотрены ночная подсветка, благоустройство прилегающей территории и парковка на 52 автомобиля.

Во время обсуждения градсовет обратил внимание на необходимость доработать вопросы благоустройства, пешеходных подходов, размещения технологического оборудования и схемы заезда грузового транспорта. Также звучало предложение построить на этом участке спортивный объект, однако инвестор заявил, что намерен реализовать именно торговый проект.

По его словам, земля ранее принадлежала другому предпринимателю, который несколько лет пытался согласовать строительство спортивного объекта, но в итоге продал участок.

«Я шесть лет судиться не хочу, я хочу строить», — отметил инвестор на заседании.

В итоге проект поддержали с учетом замечаний и рекомендаций. Сейчас каркас здания почти завершен. В ближайшее время рабочие должны приступить к обшивке строения сэндвич-панелями.