В Барнауле между ТЦ "Весна" и "Огни" строят новый торговый центр. Фото
Улице Малахова нужно больше торговых центров
19 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле на границе Индустриального и Ленинского районов началось строительство нового торгового центра. Объект возводят на улице Малахова, 86г, в жилой зоне рядом с несколькими крупными торговыми комплексами — "Весной", "Огнями", "Простором" и "Ледоколом".
Проект небольшого ТЦ ранее представили на заседании градостроительного совета. Его автором выступил архитектор Владимир Золотов. Согласно эскизам, здание будет одноэтажным, с торговым залом площадью 736,6 кв. метра, а также техническими и складскими помещениями.
Фасады планируют выполнить из сэндвич-панелей и композитных материалов в белых, бежевых и красных оттенках. Главный фасад должен получить белый портал и красный витраж. Также проектом предусмотрены ночная подсветка, благоустройство прилегающей территории и парковка на 52 автомобиля.
Во время обсуждения градсовет обратил внимание на необходимость доработать вопросы благоустройства, пешеходных подходов, размещения технологического оборудования и схемы заезда грузового транспорта. Также звучало предложение построить на этом участке спортивный объект, однако инвестор заявил, что намерен реализовать именно торговый проект.
По его словам, земля ранее принадлежала другому предпринимателю, который несколько лет пытался согласовать строительство спортивного объекта, но в итоге продал участок.
«Я шесть лет судиться не хочу, я хочу строить», — отметил инвестор на заседании.
В итоге проект поддержали с учетом замечаний и рекомендаций. Сейчас каркас здания почти завершен. В ближайшее время рабочие должны приступить к обшивке строения сэндвич-панелями.
07:18:39 19-05-2026
Спекулировать - не производить... Чиновники во власти целенаправленно уничтожают остатки производства, еще и гордятся этим.
07:19:29 19-05-2026
Надо больше строить новых торговых центров. А то в старые уже никто не ходит.
07:40:24 19-05-2026
Гость (07:19:29 19-05-2026) Надо больше строить новых торговых центров. А то в старые уж... Подождём "плача ярославны" владельцев. "Площади пустуют, посетителей нет, денег нет. Помогите кто сколько может".
08:01:29 19-05-2026
вся торговля в интернете.
на 20 лет назад вас икто не вернет.
хоть заскитесь на пороге у этого правительства
09:35:22 19-05-2026
Гость (08:01:29 19-05-2026) вся торговля в интернете.на 20 лет назад вас икто не вер... Не всё в интернете дешевле,чем в магазине.
10:08:21 19-05-2026
Гость (09:35:22 19-05-2026) Не всё в интернете дешевле,чем в магазине.... Это да. А главное, в магазине быстрее и видишь, что покупаешь не по картинке)) но многих устраивает ходить туда-сюда из за 100 рублей😜
10:16:48 19-05-2026
Гость (10:08:21 19-05-2026) Это да. А главное, в магазине быстрее и видишь, что покупаеш... Зачем мне видеть упаковку стирального порошка или кофе?.. Бренд он и есть бренд, что в магазине, что на маркетплейсе. А насчет цен - так надо смотреть, где дешевле. Но на маркетплейсе продавцов мильен, и у кого-то все равно будет скидка, а в магазине ее ловить надо. И если этот магазин от тебя остановок за десять - ну как бы выбор очевиден.
14:13:02 19-05-2026
Гость (10:16:48 19-05-2026) Зачем мне видеть упаковку стирального порошка или кофе?.. Бр... Причем здесь порошок и кофе? Речь о разном тряпье, бытовой технике, которые закажут, посмотрят вживую, откажутся, и по новой, и по новой, пока ее надоест! Ну а потом в ТЦ!)))
08:31:52 19-05-2026
Мало, мало, мало ТЦ!!!
08:58:50 19-05-2026
Полнится дураками земля Русская. Может позже снесут этот сарай? Или останется стоять памятником эпохи жадности..
08:59:35 19-05-2026
Ну не верится, что у них просто ума не хватает. Тут все сложнеее. Может деньги как-то отмывают?
09:00:00 19-05-2026
Накидайте версий почему они так делают
14:21:11 19-05-2026
Гость (09:00:00 19-05-2026) Накидайте версий почему они так делают... молим за мой български.
держи первую.
пока это тц, но вскоре пойдёт перепрофилирование-под апартаменты для туземцев из Средней Азии, Афганистана, Индии, Пакистана.
вторая версия-тоже перестроят ТЦ, но уже для местных недовольных, в места временного содержания, зима, Сибирь, холодно, а здесь крыша есть-более менее цивилизовано.
09:10:49 19-05-2026
ТЦ Весна, ТЦ Простор, ТЦ Огни, ТЦ Ледокол, зачем там еще один ТЦ? Ау, администрация? Когда же уже отсохнет рука берущего?
09:32:28 19-05-2026
Как вариант, есть деньги, которые надо. как минимум, сохранить. как максимум, приумножить. Вклады, валюта отпадают, в них не факт, что сохранишь. Недвижимость посторишь, еще надо продать, тоже проблемно. За границу вывезти сейчас сложно. Вложить в производство, продукцию тоже не понятно куда потом сбывать. Ну есть же вариант актуальный на сегодня, от которого зависит не только судьба страны. но и возможно мира. Идут бешенные заказы на оборонку, на что выделяются огромные деньги, причем не только государством. Ну это гаранитированный доход и судя по всему ближайшие лет двадцать, а то и больше. Почему в торговолю? Не саботаж? Сталин спросил бы
09:42:26 19-05-2026
Гость (09:32:28 19-05-2026) Как вариант, есть деньги, которые надо. как минимум, сохрани... Спросил. Ответили- мои бабки, что хочу то и строю. Отдыхай усатый черт.
09:56:09 19-05-2026
Сталин гуталин (09:42:26 19-05-2026) Спросил. Ответили- мои бабки, что хочу то и строю. Отдыхай ... Минут 40 прожил бы после этого. А может и прям на месте. По законам военного времени
10:00:56 19-05-2026
Сталин гуталин (09:42:26 19-05-2026) Спросил. Ответили- мои бабки, что хочу то и строю. Отдыхай ... Еще надо проверить, чьи эти деньги. Нет ли там господдержки или кредита из бюджета под низкий процент за откат
10:42:40 19-05-2026
Гость (09:32:28 19-05-2026) Как вариант, есть деньги, которые надо. как минимум, сохрани... Военные заказы не идут кждому желающему.
У меня знакомый со своим производством: изготавливают всякие запчасти, шестерни, валы, редукоторы и прочее. Спрашиваю, мол, не думал ли поработать на государство? Отвечает, во-первых, не обращались с просьбой, во-вторых, по слухам, там тяжело, сначала вложи огромные деньги, изготовь, сдай, а потом через длительное время только оплата.
Разговор был примерно в 2023 году.
Может быть с тех пор что-то поменялось.
Информация на уровне слухов.
Я для себя сделал вывод, что страна не связывается с производством продукции военного назначения на сторонних предприятиях.
11:19:47 19-05-2026
Гость (10:42:40 19-05-2026) Военные заказы не идут кждому желающему.У меня знакомый ... Ну возможно в том числе и поэтому пятый год
09:32:30 19-05-2026
спортивный объект было бы отлично, но нет, не дали, сволочи
09:43:36 19-05-2026
Гость (09:32:30 19-05-2026) спортивный объект было бы отлично, но нет, не дали, сволочи... Что мешает ? Покупаем участок и строим хоть спортивный объект, хоть целый стадион.
09:37:52 19-05-2026
Вон у нас на углу Балтийская-Шумакова отгрохали ТЦ стоит полностью готовый и закрытый уже лет 5
10:19:36 19-05-2026
Гость (09:37:52 19-05-2026) Вон у нас на углу Балтийская-Шумакова отгрохали ТЦ стоит пол... Ничего, щас окажется, что у города нет здания для суда, военкомата, администрации или еще чего-нибудь такого же нужного, чиновники подсуетятся, выкупят это здание у владельца задорого, потом влупят туда еще кучу бабла на перестройку и переделку, попутно и к лапкам че-нить прилипнет. Профит)
09:42:34 19-05-2026
Строят между Простором и Огнями с Ледоколом.
09:54:01 19-05-2026
Землю застолбили. Через несколько лет переведут под жилую застройку и воткнут очередную свечку человейник.
09:58:23 19-05-2026
Гость (09:54:01 19-05-2026) Землю застолбили. Через несколько лет переведут под жилую за... Кстати да.. странно что на той стороне малахова нет высоток.
10:00:00 19-05-2026
Гость (09:54:01 19-05-2026) Землю застолбили. Через несколько лет переведут под жилую за... тоже об этом подумал...
11:18:03 19-05-2026
Теплицы потом из ТЦ сделать можно - гидропоника и прочее. Свежие, полезные растения круглый год.
А ещё чаеразвесочную фабрику можно замутить.
Кондитерку с печеньками.
Пусть строят.
11:30:25 19-05-2026
ЗАЧЕМ??? Мало того, что маркетплейсе давят прилавочников, дак и старые ТЦ стоят пустые
13:49:17 19-05-2026
Не знаю, правда ли это, но слышала, что будет что-то типа рынка как Янтарный, который, кстати, тоже рядом.
14:26:10 19-05-2026
Гость (13:49:17 19-05-2026) Не знаю, правда ли это, но слышала, что будет что-то типа ры... вместо Малаховского рынка, который был напротив?
как вариант.
и пивнушку-стояк, обязательно.
14:16:58 19-05-2026
Пусть ТЦ будет много. Не хочу, как в совке - единственныый ТЦ цум в центре города) В Москве, кстати, тоже))
15:32:12 19-05-2026
Гость (14:16:58 19-05-2026) Пусть ТЦ будет много. Не хочу, как в совке - единственныый Т... В Советском Союзе ТЦ тоже были. Кроме Цупа на вскидку ТЦ на Исакова, "Универсам" на Малахова. "Красный" на Ленина, ЦУМ само собой..
15:39:41 19-05-2026
Гость (14:16:58 19-05-2026) Пусть ТЦ будет много. Не хочу, как в совке - единственныый Т... Вам их еще мало? Серьезно?
19:21:06 19-05-2026
Гость (15:39:41 19-05-2026) Вам их еще мало? Серьезно?... ТЦ стоят, никому не мешают. А вот то, что весь колхоз, который "ничем из девушки не вывезти" уже в городе, это да, напрягает.
16:02:41 19-05-2026
Рынок там будет
22:54:12 19-05-2026
Пусть строят. Хоть есть где в городе в туалет сходить.
23:44:45 19-05-2026
Чо-та ржу...)))
08:44:34 20-05-2026
Ну не заводы же строить в городе. И в деревне комплексы. Главное купи в Китае и перепродай.