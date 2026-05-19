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В Барнауле между ТЦ "Весна" и "Огни" строят новый торговый центр. Фото

Улице Малахова нужно больше торговых центров

19 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Строительство нового ТЦ на Малахова в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на границе Индустриального и Ленинского районов началось строительство нового торгового центра. Объект возводят на улице Малахова, 86г, в жилой зоне рядом с несколькими крупными торговыми комплексами — "Весной", "Огнями", "Простором" и "Ледоколом".

Проект небольшого ТЦ ранее представили на заседании градостроительного совета. Его автором выступил архитектор Владимир Золотов. Согласно эскизам, здание будет одноэтажным, с торговым залом площадью 736,6 кв. метра, а также техническими и складскими помещениями.

Фасады планируют выполнить из сэндвич-панелей и композитных материалов в белых, бежевых и красных оттенках. Главный фасад должен получить белый портал и красный витраж. Также проектом предусмотрены ночная подсветка, благоустройство прилегающей территории и парковка на 52 автомобиля.

Во время обсуждения градсовет обратил внимание на необходимость доработать вопросы благоустройства, пешеходных подходов, размещения технологического оборудования и схемы заезда грузового транспорта. Также звучало предложение построить на этом участке спортивный объект, однако инвестор заявил, что намерен реализовать именно торговый проект.

По его словам, земля ранее принадлежала другому предпринимателю, который несколько лет пытался согласовать строительство спортивного объекта, но в итоге продал участок.

«Я шесть лет судиться не хочу, я хочу строить», — отметил инвестор на заседании.

В итоге проект поддержали с учетом замечаний и рекомендаций. Сейчас каркас здания почти завершен. В ближайшее время рабочие должны приступить к обшивке строения сэндвич-панелями.

Барнаул строительство недвижимость
       

Комментарии 40

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Гость

07:18:39 19-05-2026

Спекулировать - не производить... Чиновники во власти целенаправленно уничтожают остатки производства, еще и гордятся этим.

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Гость

07:19:29 19-05-2026

Надо больше строить новых торговых центров. А то в старые уже никто не ходит.

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ВВП

07:40:24 19-05-2026

Гость (07:19:29 19-05-2026) Надо больше строить новых торговых центров. А то в старые уж... Подождём "плача ярославны" владельцев. "Площади пустуют, посетителей нет, денег нет. Помогите кто сколько может".

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Гость

08:01:29 19-05-2026

вся торговля в интернете.
на 20 лет назад вас икто не вернет.
хоть заскитесь на пороге у этого правительства

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Гость

09:35:22 19-05-2026

Гость (08:01:29 19-05-2026) вся торговля в интернете.на 20 лет назад вас икто не вер... Не всё в интернете дешевле,чем в магазине.

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Гость

10:08:21 19-05-2026

Гость (09:35:22 19-05-2026) Не всё в интернете дешевле,чем в магазине.... Это да. А главное, в магазине быстрее и видишь, что покупаешь не по картинке)) но многих устраивает ходить туда-сюда из за 100 рублей😜

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Гость

10:16:48 19-05-2026

Гость (10:08:21 19-05-2026) Это да. А главное, в магазине быстрее и видишь, что покупаеш... Зачем мне видеть упаковку стирального порошка или кофе?.. Бренд он и есть бренд, что в магазине, что на маркетплейсе. А насчет цен - так надо смотреть, где дешевле. Но на маркетплейсе продавцов мильен, и у кого-то все равно будет скидка, а в магазине ее ловить надо. И если этот магазин от тебя остановок за десять - ну как бы выбор очевиден.

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Гость

14:13:02 19-05-2026

Гость (10:16:48 19-05-2026) Зачем мне видеть упаковку стирального порошка или кофе?.. Бр... Причем здесь порошок и кофе? Речь о разном тряпье, бытовой технике, которые закажут, посмотрят вживую, откажутся, и по новой, и по новой, пока ее надоест! Ну а потом в ТЦ!)))

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Гость

08:31:52 19-05-2026

Мало, мало, мало ТЦ!!!

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Гость

08:58:50 19-05-2026

Полнится дураками земля Русская. Может позже снесут этот сарай? Или останется стоять памятником эпохи жадности..

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Гость

08:59:35 19-05-2026

Ну не верится, что у них просто ума не хватает. Тут все сложнеее. Может деньги как-то отмывают?

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Гость

09:00:00 19-05-2026

Накидайте версий почему они так делают

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за как во?

14:21:11 19-05-2026

Гость (09:00:00 19-05-2026) Накидайте версий почему они так делают... молим за мой български.
держи первую.
пока это тц, но вскоре пойдёт перепрофилирование-под апартаменты для туземцев из Средней Азии, Афганистана, Индии, Пакистана.
вторая версия-тоже перестроят ТЦ, но уже для местных недовольных, в места временного содержания, зима, Сибирь, холодно, а здесь крыша есть-более менее цивилизовано.

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Гость

09:10:49 19-05-2026

ТЦ Весна, ТЦ Простор, ТЦ Огни, ТЦ Ледокол, зачем там еще один ТЦ? Ау, администрация? Когда же уже отсохнет рука берущего?

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Гость

09:32:28 19-05-2026

Как вариант, есть деньги, которые надо. как минимум, сохранить. как максимум, приумножить. Вклады, валюта отпадают, в них не факт, что сохранишь. Недвижимость посторишь, еще надо продать, тоже проблемно. За границу вывезти сейчас сложно. Вложить в производство, продукцию тоже не понятно куда потом сбывать. Ну есть же вариант актуальный на сегодня, от которого зависит не только судьба страны. но и возможно мира. Идут бешенные заказы на оборонку, на что выделяются огромные деньги, причем не только государством. Ну это гаранитированный доход и судя по всему ближайшие лет двадцать, а то и больше. Почему в торговолю? Не саботаж? Сталин спросил бы

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Сталин гуталин

09:42:26 19-05-2026

Гость (09:32:28 19-05-2026) Как вариант, есть деньги, которые надо. как минимум, сохрани... Спросил. Ответили- мои бабки, что хочу то и строю. Отдыхай усатый черт.

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Гость

09:56:09 19-05-2026

Сталин гуталин (09:42:26 19-05-2026) Спросил. Ответили- мои бабки, что хочу то и строю. Отдыхай ... Минут 40 прожил бы после этого. А может и прям на месте. По законам военного времени

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Гость

10:00:56 19-05-2026

Сталин гуталин (09:42:26 19-05-2026) Спросил. Ответили- мои бабки, что хочу то и строю. Отдыхай ... Еще надо проверить, чьи эти деньги. Нет ли там господдержки или кредита из бюджета под низкий процент за откат

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Гость

10:42:40 19-05-2026

Гость (09:32:28 19-05-2026) Как вариант, есть деньги, которые надо. как минимум, сохрани... Военные заказы не идут кждому желающему.
У меня знакомый со своим производством: изготавливают всякие запчасти, шестерни, валы, редукоторы и прочее. Спрашиваю, мол, не думал ли поработать на государство? Отвечает, во-первых, не обращались с просьбой, во-вторых, по слухам, там тяжело, сначала вложи огромные деньги, изготовь, сдай, а потом через длительное время только оплата.
Разговор был примерно в 2023 году.
Может быть с тех пор что-то поменялось.
Информация на уровне слухов.
Я для себя сделал вывод, что страна не связывается с производством продукции военного назначения на сторонних предприятиях.

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Гость

11:19:47 19-05-2026

Гость (10:42:40 19-05-2026) Военные заказы не идут кждому желающему.У меня знакомый ... Ну возможно в том числе и поэтому пятый год

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Гость

09:32:30 19-05-2026

спортивный объект было бы отлично, но нет, не дали, сволочи

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Шинник

09:43:36 19-05-2026

Гость (09:32:30 19-05-2026) спортивный объект было бы отлично, но нет, не дали, сволочи... Что мешает ? Покупаем участок и строим хоть спортивный объект, хоть целый стадион.

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Гость

09:37:52 19-05-2026

Вон у нас на углу Балтийская-Шумакова отгрохали ТЦ стоит полностью готовый и закрытый уже лет 5

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Гость

10:19:36 19-05-2026

Гость (09:37:52 19-05-2026) Вон у нас на углу Балтийская-Шумакова отгрохали ТЦ стоит пол... Ничего, щас окажется, что у города нет здания для суда, военкомата, администрации или еще чего-нибудь такого же нужного, чиновники подсуетятся, выкупят это здание у владельца задорого, потом влупят туда еще кучу бабла на перестройку и переделку, попутно и к лапкам че-нить прилипнет. Профит)

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Гость

09:42:34 19-05-2026

Строят между Простором и Огнями с Ледоколом.

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Гость

09:54:01 19-05-2026

Землю застолбили. Через несколько лет переведут под жилую застройку и воткнут очередную свечку человейник.

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Гость

09:58:23 19-05-2026

Гость (09:54:01 19-05-2026) Землю застолбили. Через несколько лет переведут под жилую за... Кстати да.. странно что на той стороне малахова нет высоток.

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Гость

10:00:00 19-05-2026

Гость (09:54:01 19-05-2026) Землю застолбили. Через несколько лет переведут под жилую за... тоже об этом подумал...

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Вежливый Человек

11:18:03 19-05-2026

Теплицы потом из ТЦ сделать можно - гидропоника и прочее. Свежие, полезные растения круглый год.
А ещё чаеразвесочную фабрику можно замутить.
Кондитерку с печеньками.
Пусть строят.

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Егор

11:30:25 19-05-2026

ЗАЧЕМ??? Мало того, что маркетплейсе давят прилавочников, дак и старые ТЦ стоят пустые

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Гость

13:49:17 19-05-2026

Не знаю, правда ли это, но слышала, что будет что-то типа рынка как Янтарный, который, кстати, тоже рядом.

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найди отличия.

14:26:10 19-05-2026

Гость (13:49:17 19-05-2026) Не знаю, правда ли это, но слышала, что будет что-то типа ры... вместо Малаховского рынка, который был напротив?
как вариант.
и пивнушку-стояк, обязательно.

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Гость

14:16:58 19-05-2026

Пусть ТЦ будет много. Не хочу, как в совке - единственныый ТЦ цум в центре города) В Москве, кстати, тоже))

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Гость

15:32:12 19-05-2026

Гость (14:16:58 19-05-2026) Пусть ТЦ будет много. Не хочу, как в совке - единственныый Т... В Советском Союзе ТЦ тоже были. Кроме Цупа на вскидку ТЦ на Исакова, "Универсам" на Малахова. "Красный" на Ленина, ЦУМ само собой..

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Гость

15:39:41 19-05-2026

Гость (14:16:58 19-05-2026) Пусть ТЦ будет много. Не хочу, как в совке - единственныый Т... Вам их еще мало? Серьезно?

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Гость

19:21:06 19-05-2026

Гость (15:39:41 19-05-2026) Вам их еще мало? Серьезно?... ТЦ стоят, никому не мешают. А вот то, что весь колхоз, который "ничем из девушки не вывезти" уже в городе, это да, напрягает.

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Гость

16:02:41 19-05-2026

Рынок там будет

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Гость

22:54:12 19-05-2026

Пусть строят. Хоть есть где в городе в туалет сходить.

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Гость

23:44:45 19-05-2026

Чо-та ржу...)))

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Гость

08:44:34 20-05-2026

Ну не заводы же строить в городе. И в деревне комплексы. Главное купи в Китае и перепродай.

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