Доктор наук назвала главные причины бесплодия у молодых россиян

Современная медицина рассматривает репродуктивное здоровье гораздо шире, чем просто отсутствие заболеваний

18 мая 2026, 22:07, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

В Челябинске подвели итоги пилотного этапа акции "Диктант репродуктивного здоровья". Ректор ЮУГМУ, доктор медицинских наук Ольга Абрамовских рассказала, почему бесплодие все чаще диагностируют у молодых людей и какие факторы сильнее всего влияют на возможность стать родителями.

О проблемах репродуктивного здоровья и результатах просветительского проекта специалист рассказала в эфире программы "Такая наука" на радио "Комсомольская правда — Челябинск". По словам Ольги Абрамовских, современная медицина рассматривает репродуктивное здоровье гораздо шире, чем просто отсутствие заболеваний.

«Репродуктивная грамотность — это набор знаний, навыков и установок, позволяющих осознанно управлять репродуктивным потенциалом на протяжении всей жизни», — отметила специалист.

Пилотный этап "Диктанта репродуктивного здоровья" прошел среди 607 студентов. Проект разработали Южно-Уральский государственный медицинский университет совместно с врачами городской клинической больницы № 2. Вместо обычных лекций участникам предложили интерактивный формат с тестом, медицинскими пояснениями и возможностью сразу записаться на диспансеризацию.

Как рассказала ректор ЮУГМУ, около 10% участников после прохождения диктанта записались на обследование. Кроме того, многие впервые узнали о региональных мерах поддержки, включая студенческий капитал, который с 2026 года превышает миллион рублей.

Особую тревогу у специалистов вызывает рост бесплодия. По данным, которые привела Ольга Абрамовских, с этой проблемой сталкивается около 17,5% взрослого населения мира — фактически каждый шестой человек.

При этом все чаще причиной бездетности становится именно мужской фактор.

«В 40–60% случаев бездетность пар обусловлена мужским фактором. Мета-анализы показывают, что за последние 50 лет концентрация сперматозоидов у мужчин снизилась более чем на 50%», — подчеркнула эксперт.

Среди главных причин бесплодия врач назвала инфекции, передающиеся половым путем, эндокринные нарушения, ожирение и возраст.

«Одна невылеченная инфекция может уничтожить фертильность навсегда», — заявила Ольга Абрамовских.

По ее словам, у женщин после 35 лет резко снижается овариальный резерв, а у мужчин заметное ухудшение фертильности начинается примерно после 45 лет. Отдельно специалист выделила проблему ожирения.

«Ожирение — бич XXI века, сопряжено со множеством неблагоприятных репродуктивных проблем», — отметила она.

Эксперт также призвала молодых людей не откладывать обследования и не рассчитывать, что беременность обязательно наступит "в нужный момент".

«Осведомленность разрушает миф о том, что "я забеременею, когда захочу". Вероятность зачатия в одном цикле у здоровой пары составляет не более 20–25%», — пояснила доктор медицинских наук.

После пилотного этапа организаторы решили расширить проект. В дальнейшем в акции планируют задействовать студентов колледжей, сотрудников крупных предприятий и старшеклассников Челябинской области.