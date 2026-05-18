Такой день. Отмена противопожарного режима и человеческое тело под окнами многоэтажки

О главных событиях за 18 мая

18 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В 2026 году власти Барнаула заключили десять контрактов на проведение акарицидной и дезинсекционной обработок на общую сумму 2,4 млн рублей. Площадь обработки составит более 1200 гектаров. Как отметил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков, места, где зафиксированы случаи присасывания клещей, включают в график обработки.

В Алтайском крае с 18 мая отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление № 147 губернатор подписал 15 мая в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами. При этом, по данным синоптиков, с 18 по 21 мая в ряде мест края сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), а в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

В Барнауле приступили к ремонту дороги в переулке Ядринцева. Всю весну автомобилисты жаловались на многочисленные глубокие выбоины в асфальте. Некоторые водители настолько отчаялись, что развешивали на столбах самодельные предупреждающие таблички "Осторожно, ямы!".

В Барнауле возле жилого дома на улице Сергея Ускова обнаружили тело человека. По словам очевидцев, погибший, предположительно, выпал с девятого этажа. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Жителей Алтайского края встревожили крупные следы, предположительно, оставленные медведем, которые заметили рядом с пасекой возле реки Урап в Залесовском округе. Фотографии отпечатков появились в социальных сетях. На снимках видны крупные следы зверя, размер которых, по словам местных жителей, сопоставим сразу с двумя человеческими ладонями.

В Бийске 15-летняя школьница стала жертвой интернет-мошенников, когда пыталась заказать букет цветов для мамы ко дню рождения. Злоумышленники похитили у девочки более трех тысяч рублей. Школьница перевела деньги, однако спустя некоторое время поняла, что заказ так и не был оформлен. Позже "продавец" перестал отвечать на звонки и сообщения.

В Алтайском крае за 2025 год зарегистрировали около 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом основным способом передачи вируса в регионе остается половой путь. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял около 1,4 тысячи. За первые четыре месяца 2026 года специалисты уже зарегистрировали 359 новых случаев инфекции.