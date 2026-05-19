"Им нужны наши ресурсы". Михалков призвал застраивать Укок на Алтае ради развития страны
Режиссер посвятил часть нового выпуска "Бесогон ТВ" теме плато Укок и влиянию международных организаций на развитие Сибири
19 мая 2026, 06:15, ИА Амител
Народный артист России Никита Михалков посвятил значительную часть нового выпуска программы "Бесогон ТВ" плато Укок, ЮНЕСКО, международным экологическим организациям и, как он считает, попыткам ограничить развитие Сибири. В программе "Если караул устал. Что дальше?" режиссер заявил, что под экологическими лозунгами международные структуры якобы блокируют проекты, которые могли бы усилить экономическое влияние России в Азии. В частности, через территорию Республики Алтай, считает Михалков, можно было бы протянуть газопровод в Китай, а также построить крупные проекты, которые помогли бы развиваться России.
"Ключ к геополитическому влиянию"
В программе режиссер подробно остановился на географическом положении Укока. По его словам, территория фактически находится в центре Евразии и граничит сразу с тремя государствами — Китаем, Казахстаном и Монголией. Именно поэтому, считает Михалков, плато имеет не только природное, но и стратегическое значение. Автор "Бесогон ТВ" заявил, что через Алтай можно было бы проложить кратчайший сухопутный маршрут между Россией и Китаем, включая газопровод и железнодорожную ветку.
«Сам Бог велел сделать это место центром торговли между этими большими странами», — говорит Михалков в программе.
По его словам, речь шла о проектах, которые могли бы соединить Москву, Астану и Пекин.
"Принцесса Укока" и статус ЮНЕСКО
Однако осваивать территорию мешает знаменитая археологическая находка — мумия женщины пазырыкской культуры, известной как "Принцесса Укока". Михалков напомнил, что находку сделали в 1993 году археологи под руководством Натальи Полосьмак. Позже мумию перевезли в Национальный музей Республики Алтай в Горно-Алтайске. После этого, отметил режиссер, на территории создали особо охраняемую природную зону, а затем плоскогорье Укок вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам Михалкова, это фактически ограничило любую хозяйственную деятельность.
«Это означает, что на этой территории не должна вестись никакая экономическая деятельность», — говорит он.
При этом режиссер задается вопросом, почему развитие инфраструктуры обязательно трактуется как угроза природе.
«Кто вообще сказал, что экономическая деятельность должна вестись обязательно с нарушением окружающей среды?» — заявил Никита Михалков.
"Почему это решают в Париже?"
Одной из главных претензий режиссера стала роль международных организаций в вопросах развития российских территорий. Никита Михалков резко высказался о том, что решения о допустимости строительства на Алтае принимаются при участии ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится во Франции.
«А стали спрашивать ЮНЕСКО, головной офис которой находится в тысячах километров от плато Укок — в Париже», — заявил автор программы.
Получается ситуация, отмечает Михалков, при которой международная организация фактически влияет на развитие приграничной территории России. По мнению оскароносного режиссера, именно российские специалисты должны решать: можно строить на Алтае или нет.
«От ЮНЕСКО зависит, можно нам строить что-то или нельзя», — сказал автор "Утомленных солнцем".
Уделил внимание Михалков и американскому финансисту Джорджу Соросу. В частности, автор программы упомянул книгу британского антрополога Агнешки Халембы "Теленгиты Южной Сибири", посвященную коренным народам Алтая и конфликту между традиционным укладом жизни и государственными инфраструктурными проектами. Режиссер обратил внимание, что автор книги выражала благодарность фонду Сороса.
«А почему Сорос защищает тишину на Алтае?» — задается вопросом Михалков.
По его мнению, экологическая повестка в ряде случаев используется как инструмент ограничения развития России.
Нужны ГЭС и газопровод через Укок
В программе режиссер также сослался на мнение археолога, академика РАН Вячеслава Молодина. Он процитировал интервью ученого 2007 года, в котором тот говорил, что строительство газопровода через Укок не несет критической угрозы археологическим объектам или экологии, если маршрут будет грамотно спроектирован. Сам Михалков считает, что реализация подобных проектов могла бы дать России серьезные экономические преимущества. Он подчеркнул, что речь идет не просто о хозяйственной деятельности, а о стратегических транспортных и энергетических маршрутах.
В частности, автор фильма "Родня" поразмышлял о том, почему нужно построить ГЭС в Республике Алтай и что это может дать экономике региона. Также Михалков не видит ничего плохого, чтобы провести газопровод в Китай через территорию Укока, что позволит нашей стране зарабатывать на ее природных ресурсах.
При этом режиссер заявил, что не выступает против экологии и защиты природы. В качестве примера он даже привел сцену из своего фильма "Очи черные", где герой рассуждает о бережном отношении к природе.
«Не пытайтесь упрекнуть меня в борьбе за загрязнение среды», — заявил он.
В комментариях под выпуском "Бесогона ТВ" многие пользователи согласились с кинорежиссером о необходимости аккуратной застройки Алтая в интересах страны.
06:33:34 19-05-2026
осспади, да когда эти пассионарии свой бред нести перестанут.
кому ваши ресурсы нужны.
от ресурса который в земле, до его конвертации в валюту, на которую можно купить то и другое - путь длинный.
09:47:40 19-05-2026
Гость (06:33:34 19-05-2026) осспади, да когда эти пассионарии свой бред нести перестанут...
Похоже, что выживший из ума пожилой человек, имеет долю в нереализованном пока проекте газопровода "Алтай". Других объяснений, подобному патриотизму, просто нет...
10:48:42 20-05-2026
Гость (09:47:40 19-05-2026) Похоже, что выживший из ума пожилой человек, имеет долю ... Какие ресурсы на сво триллионы в трубу
17:19:22 20-05-2026
Гость (09:47:40 19-05-2026) Похоже, что выживший из ума пожилой человек, имеет долю ... Правильно. Михалков хоть бы познакомился с реальным проектом. Тоже мне, специалист! Я сама живу на Алтае и ситуацию эту знала хорошо.
15:41:57 19-05-2026
Запад, в отличии от наших олигархов, желающих быстрого обогащения, играет на перспеуюктиву.
11:03:22 20-05-2026
Гость (06:33:34 19-05-2026) осспади, да когда эти пассионарии свой бред нести перестанут... А разве Михалков предложил там чего то строить?????? Просто его ... И меня возмущает - почему запрещают стоить из Парижа... Вот если я вам запрещу сделать ремонт в Вашей квартире???? Вы как на это отреагируете????
12:11:57 20-05-2026
Гость (11:03:22 20-05-2026) А разве Михалков предложил там чего то строить?????? Просто ... Это не так работает. ЮНЭСКО это не Париж, а международная организация. В которой и российские специалисты имеет (имели?) свое место. И второй вопрос - то есть если раньше что-то решили не трогать (не запретили, а вместе решили, вместе с Россией - что вот у нас памятник природы, человеческой культуры и лучше его не трогать, никому, ни нам, ни кому бы то ни было) - то почему обязательно надо возмутиться и начать это рушить? Назло кому? Себе же получается навредим. Но зато всему миру назло.
17:22:38 20-05-2026
Гость (11:03:22 20-05-2026) А разве Михалков предложил там чего то строить?????? Просто ... Да никто ничего не запрещал. Само правительство Республики Алтай в 1997 году подавало документы в ЮНЕСКО на то, чтобы включить Укок в Список природного наследия. Его и включили. А когда речь зашла о газопроводе, то ЮНЕСКО и предупредила, что в таком случае Укок будет исключён. Вот и всё! Михалков переврал всё, что можно.
11:06:52 20-05-2026
Гость (06:33:34 19-05-2026) осспади, да когда эти пассионарии свой бред нести перестанут... Это не бред, а реальность. Почему тогда США и запад лезет в страны богатые нефтью и другими полезными эскопаемыми
12:51:46 20-05-2026
Гость (06:33:34 19-05-2026) осспади, да когда эти пассионарии свой бред нести перестанут... Дайте газ Кузбассу и Томску, ьам ноль его.
06:34:35 19-05-2026
Ля-ля ни о чем.Михалков,как всегда в своем репертуаре.
06:48:16 19-05-2026
Пусть киношки свои снимает. Экономист великий нашёлся. ГЭС уже хотели в Горном построить. И реки сибирские развернуть. В Москве пусть свою деятельность проявляет. Из нас и правда сырьевой придаток создать хотят. Благоустройством заниматься надо. Сам то пусть в Кош-Агаче поживёт. Только не в гостинице.
07:20:44 19-05-2026
Гость (06:48:16 19-05-2026) Пусть киношки свои снимает. Экономист великий нашёлся. ГЭС у... Да и киношки так себе....
09:48:23 19-05-2026
Гость (07:20:44 19-05-2026) Да и киношки так себе.... ...
100%
12:35:46 19-05-2026
Гость (07:20:44 19-05-2026) Да и киношки так себе.... ... "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Родня" неплохие были фильмы.
13:10:08 19-05-2026
Гость (12:35:46 19-05-2026) "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Родня" неплохие был... почему были?
15:48:18 19-05-2026
Гость (12:35:46 19-05-2026) "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Родня" неплохие был... " были"- ключевое слово.
00:57:43 20-05-2026
Гость (06:48:16 19-05-2026) Пусть киношки свои снимает. Экономист великий нашёлся. ГЭС у... Не хотят, уже сделали
07:10:22 19-05-2026
Газопровод какой-то там уже проведен.
Дорогу на Китай (через Монголию) надо достроить.
Чем инородцам АЭС строить, лучше в Горном.
07:13:17 19-05-2026
Укокошники
07:34:23 19-05-2026
,, не нравится он мне-какой то слащавый.. "©
да, и семейка его-ещё тот,, скорбный дом".
но здесь соглашусь с,, чужим, среди своих".
пора, пора и газопровод, и дороги автомобильные и жд.пути.
цивилизация нужна, только не в ущерб природе.
достаточно,, близости" к Байконуру и Семипалатинску.
09:52:46 19-05-2026
найди отличия. (07:34:23 19-05-2026) ,, не нравится он мне-какой то слащавый.. "©да, и семейк...
С чем вы соглашаетесь? Этот газопровод вовсе не для граждан РФ!!! У нас 85% Алтайского края не газифицировано!!!
10:24:43 19-05-2026
Гость (09:52:46 19-05-2026) С чем вы соглашаетесь? Этот газопровод вовсе не для граж... соглашусь и с вами.
газопровод в Китай, но ветку отвести и в Монголию, и ветку газа в Горный Алтай.
за китайские юани и монгольские тугрики в Паспаул по малой стоимости.
22:51:30 19-05-2026
Гость (09:52:46 19-05-2026) С чем вы соглашаетесь? Этот газопровод вовсе не для граж... Ну во и газифицируйте заодно, нечего сопли жевать, ЮНЕСКО вам ничего не построит.
07:36:10 19-05-2026
плохо беса гонит из себя. Горный Алтай - одно из немногих мест, которое нужно беречь от всех видов экономических освоений. У Алтайского края и Горного Алтая назначение другое - туристическое, экологическое, сакральное. Здесь душой отдыхают. Такие места беречь надо.
А в Китай ресурсы идут другим путём. До чего ж потребительски все относятся к богатствам России, особенно страны соседи. Азиатским государствам нужны реки Алтая и Сибири. Водой Байкала пользуются китайцы, а не россияне.
08:00:53 19-05-2026
гость (07:36:10 19-05-2026) плохо беса гонит из себя. Горный Алтай - одно из немногих м... да, да.
игорная зона и московские туристы..
и будет вам счастье.
08:14:04 19-05-2026
дед ворчун. (08:00:53 19-05-2026) да, да.игорная зона и московские туристы..и будет ва... это вы про новости, где пишут о "звёздах", отдыхающих на Алтае? Их мизер. На Алтай едут сотнями тысяч, или пешком (у кого денег нет) - автостопом. Тянет людей сюда. Обновить сознание, отдохнуть душой от суеты. Кто за силой едет, кто пешком идёт. Таких огромное количество, о них в новостях не узнаете. Обязательно нужно каждому человеку хоть раз побывать в горах Алтая, оторваться от повседневности.
08:36:20 19-05-2026
гость (08:14:04 19-05-2026) это вы про новости, где пишут о "звёздах", отдыхающих на Алт... в 1980 году, в сентябре на старт-шоссе, с командой,, Зенита", вело клуб,, Восток" проезжали Семинский перевал ещё по гравию.
так что, не надо нас лечить, мы ещё не пьяны.
08:38:10 20-05-2026
Однозначно, имеет долю
07:57:48 19-05-2026
Михалков именно в этой передаче всё правильно говорит!
Запад не оставит нас в покое, наш ХардЛэнд, пока не станет всеми нашими ресурсами владеть!!! А те кто из нас останутся будут почти даром для них это все из земли добывать!!! Собственно сегодня контуры этого уже четко наметились!!! Но сегодня запад покупает это все у нас задёшево!... Но им надо не покупать, а владеть самим!!! Как говорила Маргарет Тэтчер...
Другой разговор кому это он всё говорит...!?
08:22:12 19-05-2026
Гость (07:57:48 19-05-2026) Михалков именно в этой передаче всё правильно говорит! З... Хартленд представляет собой основное понятие геополитической концепции, озвученной 25 января 1904 года британским географом и профессором Оксфордского университета Хэлфордом Дж. Маккиндером в докладе Королевскому географическому обществу и позже опубликованной в знаменитой статье «Географическая ось истории»[1]. Данная концепция стала отправной точкой для развития классической западной геополитики и геостратегии...
12:14:33 20-05-2026
Гость (07:57:48 19-05-2026) Михалков именно в этой передаче всё правильно говорит! З... Вашими ресурсами и так владеют кто угодно, только не вы. И вырученные от них деньги спокойно уходят за границу. Чего вы так переживаете? От вашего мнения ничего не зависит.
07:58:30 19-05-2026
Вопрос строительства железной дороги до Урумчи Китайского там уже рассматривался. Дешевле будет построить железную дорогу от Якутска до Магадана. Газопровод тоже не так просто. Михалков все верно говорил. Как бы Про западники здесь не пищали. Только все это уже пытались проектировать. Практически неосуществимо. Сложные очень горные участки. Насчёт ГЭС. Зачем она нужна в век атомной энергии?
10:01:26 19-05-2026
Знаток (07:58:30 19-05-2026) Вопрос строительства железной дороги до Урумчи Китайского та...
Ничего сложного там нет, ни в проектировании, которое давно проведено, ни в строительстве! Московские просто хотят денег, но проект этого газопровода для китайцев невыгоден. В Урумчи уже есть газопровод из Туркменистана, более дешёвый. И китайцы строят второй газопровод в Урумчи, опять же из Туркменистана!
10:44:56 19-05-2026
Гость (10:01:26 19-05-2026) Ничего сложного там нет, ни в проектировании, которое да... Из Туркменистана не надо через гору Белуху перелазить. Ирония конечно. Но я ещё в нулевых читал все эти работы про железную дорогу и газопроводы. Там куча разведок было. В итоге махнули на все это рукой. Я ещё раз повторю дешевле построить ЖД от Якутска до Магадана. Сейчас если найду ту работу скину ссылку. Эти разговоры не о чем. Никому это болото Укок не нужно.
14:33:22 19-05-2026
Знаток (10:44:56 19-05-2026) Из Туркменистана не надо через гору Белуху перелазить. Ирони...
Какой то вы слабенький Знаток. На нашей трассе тоже через Белуху перелазить не надо. От слова совсем. И если рассуждать как вы, то с Туркменистана до китайского Урумчи, трасса должна пройти через горные системы Памир и Тянь-Шань. А это вам не лилипутские Алтайские горы и лезть через Пик Победы посложнее будет)))
14:49:03 19-05-2026
Гость (14:33:22 19-05-2026) Какой то вы слабенький Знаток. На нашей трассе тоже чере... Так там есть трасса. Памирский тракт называется. И в Китай дорога есть из Мургаба.
08:00:04 19-05-2026
Михалков - говорящая голова, артист живущий со сборов. Вот вопрос кто ему текст сочинил и оплатил. Капитализм пока не отменили.
Не от сердца, а от бюджета - не путайте!
08:19:38 19-05-2026
скоро углеводороды закончатся, но страна богата пресной водой. Будет такое время, когда со всех стран будут приезжать в Россию, чтобы просто попить чистой природной воды. Вот почему нельзя соглашаться на всякие проекты глупые по переброске российских рек всем жаждущим нахаляву. Нужно думать о будущих поколениях, что им оставим?
09:49:26 19-05-2026
гость (08:19:38 19-05-2026) скоро углеводороды закончатся, но страна богата пресной водо...
никто ничего перебрасывать не будет, успокойтесь уже, и ресурсы мы уже не продаем в таком объеме, нам это не нужно, валютных резервов более чем достаточно, и это просто фантики к тому же.
10:10:25 19-05-2026
гость (08:19:38 19-05-2026) скоро углеводороды закончатся, но страна богата пресной водо...
Про то, что углеводороды скоро закончатся, нам рассказывали в начале 90-х в ВУЗе. Проблемы должны были начаться в 00-х. С металлами, особенно железом, вообще обещали нерешаемые проблемы. Но прогнозы с проблемами не сбылись. Другое дело, кто будет контролировать добычу и продажу ресурсов, этот вопрос актуален...
21:50:01 19-05-2026
Гость (10:10:25 19-05-2026) Про то, что углеводороды скоро закончатся, нам рассказыв... а мне еще в школе в прошлом веке говорили что 6 млрд это адский предел Земля и конец света и что эти самые у-водороды тоже кончатся примерно через 50 лет(давно прошли они есличто, я старуха программист) и надо осваивать мирный атом!
08:34:33 19-05-2026
Почему нельзя направить газ внутри своей страны, потребителям, экономике? А уголь в Китай, Европу пожалуйста, пусть дышат зольностью. В чем патриотизм Михалкова? В разбазаривании богатств страны? А что останется будущим поколениям? А природу Алтая губить ума много не надо, загубят, и не будет жемчужины природной в России. Я совершенно не согласен с его делитанским взглядом. Пусть лучше кино научится снимать. Руки прочь от Алтая!
10:28:22 19-05-2026
Гость (08:34:33 19-05-2026) Почему нельзя направить газ внутри своей страны, потребителя... совершенно не согласен с вашей малограмотностью и не дЕлитанством.
09:05:18 19-05-2026
Главный бес всея руси
10:12:56 19-05-2026
Гость (09:05:18 19-05-2026) Главный бес всея руси...
Ну, может и не главный, но один из них...
09:14:42 19-05-2026
Михалков прав. Нужно думать своей головай и принимать решения в интересах своей страны, а не англии или европы. Вот слушали их долгие годы и что? Где наши помошники и советчики? Против нас и воюют.
10:16:52 19-05-2026
Гость (09:14:42 19-05-2026) Михалков прав. Нужно думать своей головай и принимать решени...
Да, но почему тогда они же последние 35 лет принимали и принимают решения в пользу Европы, Америки, а не в пользу нашей страны? Может она для них не своя?
09:24:36 19-05-2026
В Тальменском районе рыбачил на Чумыше, на краю родного села, как родился, лет 40. Место хорошее - возвышенность, сосны, дорога, яма с рыбой в реке. Приезжаю в прошлом году (а сейчас в городе живу) на место, а там турбаза как в горном. Ну я остановился, надул лодку, спускаюсь. Выходит охранник и требует искать другое место (?!). Или типа я оплачу парковку (у сосны, где я всегда лодку сушу) или проживание в домике. В этой реке на этом месте еще мой прапрадед рыбачил. Реально. Река правда текла сто метров дальше и даже смыла кладбище на котором он похоронен. Представляю как местным в Горном. Там вообще жесть. Люди все деньгами измеряют, готовы все продать, ничего святого не оставить.
09:52:23 19-05-2026
qwerty (09:24:36 19-05-2026) В Тальменском районе рыбачил на Чумыше, на краю родного села... в 90-х, недалеко от Новы Тарга, в Польше-остановились в лесу, у речки на привал и перекус, нашли в одной из машин кусок тюля/тюли(оконной занавески) попытались наловить пшекских пескарей, другие пошли собрать грибов, но откуда ни возьми с, гля, вышел Янек, не танкист и сказал:
,, не вольно панове-тука частна земя, собирайте свой буклук, и далее на базу".
а в Сербии, чуть позже по годам, в горной долине, стоит одна къшта, на ручье и дед Гойко Митич, варит ракийку.на пленэре.
налил, угостил братушек, а бабушка его ещё и ведро яблок на закуску принесла.
четверть(2.5 л) ракийки и ведро яблок.
расплатилась червенами, и консервами.
10:19:47 19-05-2026
таки да-природа. (09:52:23 19-05-2026) в 90-х, недалеко от Новы Тарга, в Польше-остановились в лесу... расплатилась.
09:32:36 19-05-2026
ресурсы им очень нужны.
и пробовали выходить на Укок - и при Хрущеве, и с газопроводом в наше время.
вот только условия там такие что газпромовцы, много где по северам побывавшие, теряя технику с Укока бодро ушли. И молиться на китайцев тоже так себе - ещё быстрее удерут, ибо геройство это не про них.
получается легче посылать людей на Укок чем бороться с коррупцией???
09:38:29 19-05-2026
Сбербанк застраивает берега Манжерока и ничего. Нормальное явление. Цивилизация худо-бедно продвигается вширь.
10:00:25 19-05-2026
Горожанин. (09:38:29 19-05-2026) Сбербанк застраивает берега Манжерока и ничего. Нормальное я... Тоже вспомнил про Манжерок, как там все тряслись с этим орехом чилимом и его защитой. А потом пришёл Греф с бульдозерами, и чилим остался только в виде стального арт-объекта. Зато появился отличный отдыхательный комплекс. Болота стали водоёмами для купания и развлечений. В округе удобные подьемники и тропинки. Отличный сервис. Да, дорого. Зато не болото с чилимом.
09:58:03 19-05-2026
Михалков частично прав.
Через УКОК вполне можно и нужно построить прямую дорогу в Китай, автомобильную и ЖД.
На мнение ЮНЕСКО плевать с колокольни. Если там что-то раскопали - хвала и почёт, но забросить территорию и не осваивать этот стратегический кусок - преступление.
Что качается трубопровода - нельзя разбазаривать стратегические ресурсы направо и налево, продавая невосполнимые нефть и газ фактически за фантики. Нам эти месторождения нужны самим, а не чтобы Газпром купался в деньгах.
10:05:59 19-05-2026
Гость (09:58:03 19-05-2026) Михалков частично прав.Через УКОК вполне можно и нужно п... но и частично не прав?
10:21:28 19-05-2026
Гость (09:58:03 19-05-2026) Михалков частично прав.Через УКОК вполне можно и нужно п...
Кому она нужна эта дорога? Вы на карту то посмотрите или вспомните её!!! Дорога в никуда! Для китайцев это дорога назад!!! Для них нужна дорога в Европу и на ближний восток. Поэтому строят они эти дороги, как и положено, через Центральную Азию!
10:01:06 19-05-2026
Лес весь барыги вырубили для Китая, народ у них мебель из опилок покупает. Вы посмотрите на карту Гугл, что осталось от лесов в Сибири!
10:11:48 19-05-2026
Жд ветку из Кызыла, анонсированную лично ВВП лет так сколько... 15 назад, уже построили? Или все еще в проектах?.. Михалков, конечно, может рассуждать о чем угодно, но где деньги, Зин? Тут намедни попалось от знакомой - "В поликлинике почти не осталось терапевтов, педиатров, узких специалистов. В стационаре ..опа, один педиатр в детском отделении, инфекционист приезжает откуда-то раз в неделю, один гинеколог на все гинекологическое отделение (а это несколько этажей, так что прикиньте, сколько там пациенток), работает через день (!). Травматологию закрыли с концами, травматолога нет. Еще кого-то нет, уже забыла, дофига кого. Пациентов отправляют не только в Серпухов, но и в Оболенск (!), в какие-то (уже забыла название) Малые ..., еще куда-то к черту на кулички. Психиатра в Протвино нет вообще. В Серпухове в психушке сократили 30% персонала.
...автобусы до Серпухова и обратно стали ходить как бог на душу положит, часто всего пару раз в день, не по расписанию (раньше каждый час ходили" И это практически Подмосковье, пусть и дальнее. А вы - Укок.
10:23:52 19-05-2026
Гость (10:11:48 19-05-2026) Жд ветку из Кызыла, анонсированную лично ВВП лет так сколько... "но где деньги, Зин?" - там, где за фейки привлекают если скажешь правду
11:34:16 19-05-2026
Гость (10:11:48 19-05-2026) Жд ветку из Кызыла, анонсированную лично ВВП лет так сколько... такая картина по всей России. Загубили медицину наши министры - капиталисты.
10:25:47 19-05-2026
На вертолете забрасывались на Аккемское озеро. Как после взлета из долины катуни у турсиба через хребет перелетели сразу стало видно, что лесов то на Алтае НЕТ. Они вырублены. Кругом выбрито все
10:38:51 19-05-2026
Гость (10:25:47 19-05-2026) На вертолете забрасывались на Аккемское озеро. Как после взл... Это шелкопряд сделал. Он ест деревья.
11:12:56 19-05-2026
Гость (10:38:51 19-05-2026) Это шелкопряд сделал. Он ест деревья.... Там еще когда-то деревья желтыми стояли, полосами - после пусков ракет и пролившегося гептильчика...
10:39:19 19-05-2026
Никита Михалков а вы сложите сначала 2 и 2: фамилия у археолога который раскапывал принцессу Укок была Полосьмак (украинская фамилия), копальщики были местные из горного алтая а страна где все это место находилось была СССР. Гранд на раскопки давали США. А теперь давайте посмотрим в каком состоянии эти страны сейчас и сделайте вывод Никита Сергеевич. России точно не нужно там чего то копать. Наоборот надо на Укок поддерживать экологию, высаживать и восстанавливать кедровые леса и диких лошадей. Возможно возить туда туристов посмотреть на курганы. И конечно надо контролировать чтобы никто там ничего не копал. Место это очень непростое
10:46:51 19-05-2026
Построить газопровод можно, и вероятно, все к тому и идет
Нефть не ужна будет скоро, эти же "братья на век" электрички делают для всей планеты
Вот только в Иркутской области от этих "братьев" никто мягко говоря не в восторге, пользуются они нами, потом подотрутся и размажут.
Уже сейчас в Респ Алтай куда не поедь на берегу если не база - то грязь, бутылки, пакеты
А будет еще хуже, наши о будущем не думают, а "друзьям" и подавно не нужно
10:54:57 19-05-2026
Открою вам секретную тайну. Под плато залежи нефти газа. Скоро там будет стройка. И на Катуни ГЭС начнут строить.
11:11:19 19-05-2026
Гость (10:54:57 19-05-2026) Открою вам секретную тайну. Под плато залежи нефти газа. Ско... 1. Кого будут снабжать электроэнергией построенные на Катуни ГЭС? Медведей? Население РА - 200 тысяч))) Из которых 2\3 приходится на Горно-Алтайск. Промышленности там нет. 2. Залежи нефти и газа есть много где. Вопрос в целесообразности и цене добычи. Кстати, и-нет говорит, что промышленных запасов нефти там нет, более того, их нет нигде в Горном. На Укоке есть вольфрам, вам никогда не приходилло в голову, отчего и почему тот рудник был на итого заброшен?
11:20:53 19-05-2026
Гость (11:11:19 19-05-2026) 1. Кого будут снабжать электроэнергией построенные на Катуни... Вероятно ГЭС будет питать скважины и промышленность которая там будет построена.
11:26:46 19-05-2026
Гость (11:20:53 19-05-2026) Вероятно ГЭС будет питать скважины и промышленность которая ... Скважины чего? Там нет нефти) И кто и какие заводы будет строить в горах? Чтобы продукция вышла даже не золотой, а бриллиантовой? Сырье - туда, продукцию - оттуда? Предварительно забабахав ГЭС и дороги через горы? Откуда деньги на подобные прожекты? А главное, кому и зачем бы это понадобилось?
10:56:00 19-05-2026
развиваться надо, а не в шалашах сидеть
02:57:46 20-05-2026
ккк (10:56:00 19-05-2026) развиваться надо, а не в шалашах сидеть... Стоп ,что вам не нравиться в наших шалашах. Вы за историю страны ,за наши лапти или за французские туфли на шпильках.
11:26:54 19-05-2026
Что бы там и кто бы ни было не построили жить простым людям от этого лучше не станет . Всё пойдет за кордон все ресурсы так и так уйдут в никуда . А деньги осядут в карманах чиновников и банкиров . Которые в конце года отчитаться о боснословных доходах а люди будут брать ипотеки под башенные проценты что бы просто в этом жилье прожить
12:29:05 19-05-2026
А он был на плато Укок. Зимой, собачий холод, ветра, леса нет. Там были только кочевники- сегодня здесь завтра там. Постоянно никто не жил. От центральной полосы России за тридевять земель
Чуйсктй тракт узкий, забит машинами. С него начните. Разговоры о жд дороги от Бийска до Горноалтайска идут уже сто лет?, сразу быразгрузилась дорога и снабжение было бы другим
13:22:21 19-05-2026
Игнат (12:29:05 19-05-2026) А он был на плато Укок. Зимой, собачий холод, ветра, леса не... Хде он забит машинами?))) До Чемала или Манжерока?) В сторону Монголии там полторы машины в час. Можно сидеть на дороге и фотографироваться и никто на тебя не наедет - некому. А жд дорогу никто строить не будет - ибо в РА народу нет, а перегружать в ГА все на машины и везти дальше - а смысл? Опять же, ее в Кызыл-то построить не могут, а тут что, как-то по-другому должно быть?
00:56:48 20-05-2026
Гость (13:22:21 19-05-2026) Хде он забит машинами?))) До Чемала или Манжерока?) В сторон... 100 км железки можно было и протянуть хотя бы для полной связности столицы субъекта РФ с жд системой России
12:31:32 19-05-2026
Дед говорун вечный тындырбыр
13:26:29 19-05-2026
Еще при жизни ютуба смотрел ролик о том, как этот непримиримый борец с ельцин-центром, во время предвыборных баталий 1996г. блажил, выпучив глаза: "А кто, если не Ельцин? Ну кто, если не Ельцин?". Про количество фекалий, вываленных на СССР и народ в фильмах этого патриота и говорить не хочется.
01:43:47 20-05-2026
Гость (13:26:29 19-05-2026) Еще при жизни ютуба смотрел ролик о том, как этот непримири...
Из него борец с режимом как из говна пуля. Михалков буквально золотой эталон приспособленца. Сначала подпевал КПСС, потом стал ругать СССР и восхвалять РИ, сейчас ругает Ельцина и Запад. Поэтому-то он всегда и был обласкан режимом, что знал когда и чей зад надо целовать. Поставлю что угодно, что если ветер переменится, то он тут же начнёт ругать нынешнюю власть
13:48:00 19-05-2026
сразу видно, большинство здесь за то, чтобы Россия жила в каменном веке.
а когда что либо будут строить, вас не спросят. ни буржуи, ни власть, ни энергичные люди.
16:23:28 19-05-2026
Гость (13:48:00 19-05-2026) сразу видно, большинство здесь за то, чтобы Россия жила в ка... Ты залез в змеиное логово, один из оплотов агрессивных либералов. Как результат - тебя закидали дизлайками )))
14:18:52 19-05-2026
майор (10:39:19 19-05-2026) Никита Михалков а вы сложите сначала 2 и 2: фамилия у археол... Высаживать кедровые леса на Укоке? Вы, похоже там не были, раз думаете, что там они вырастут. В мерзлоте-то.
14:52:23 19-05-2026
Клора (14:18:52 19-05-2026) Высаживать кедровые леса на Укоке? Вы, похоже там не были, р... Ну он, видимо, считает, что плато Укок безлесное оттого, что там все деревья вырубили) Там кроме мерзлоты еще и болота, так-то. И высота.
14:56:20 19-05-2026
Клора (14:18:52 19-05-2026) Высаживать кедровые леса на Укоке? Вы, похоже там не были, р... Диванные путешественники мечтают ездить на Укок купаться в теплых озёрах и собирать целебные травы. То что там по сути северная тундра их мало заботит.
15:16:23 19-05-2026
Гость (14:56:20 19-05-2026) Диванные путешественники мечтают ездить на Укок купаться в т...
и не говорите, диванные путешественники))) туда, кстати, раньше июля даже не проедешь, холод и ветер. но пейзажи конечно офигительные
13:07:39 20-05-2026
Клора (14:18:52 19-05-2026) Высаживать кедровые леса на Укоке? Вы, похоже там не были, р... вырастут. в тундре посмотрите если не были как карликовые хвойные растут. Привезти из Якутии и высадить дело техники
15:47:07 19-05-2026
интересно, это что- то возрастное?
16:21:39 19-05-2026
Гость (10:00:25 19-05-2026) Тоже вспомнил про Манжерок, как там все тряслись с этим орех... Интересно узнать, а кто там купался? Я здесь живу и знаю, что пока там и есть болото... А цены твм такие, что не про вас и нас...
16:26:42 19-05-2026
380лет нужно было чтоб понять это? А потому что история России не правильно написано-а что там история России происхождение жизни на земле не правильно определено!Поэтому проект развития России - генеральный проекта надо делать.И не слушать эти обьезяньи и медвежьи возгласы холоднокровных рептилий.Наши предки жужих не признавали своих чужими не делали.Вот так Никитушка -проект развития России это не бычаческий манифест!?
17:10:16 19-05-2026
Давайте застроим дачу Михалкова, ради развития страны. Мы ради развития страны вон уже выпили весь лес в Сибири, где развитие? И тут тоже самое будет.
17:10:45 19-05-2026
Ну газопровод и что? Вон мимо меня газопровод проходит. Просека в тайге шириной 50 метров. А вокруг как была тайга так и осталась. Леспромхоз и то больше вреда тайге нанёс, чем газопровод. Сами пишите, что Алтай не газифицирован. Вот и газифицируют, как нас газифицировали.
02:44:27 20-05-2026
Гость. (17:10:45 19-05-2026) Ну газопровод и что? Вон мимо меня газопровод проходит. Прос... Если просека 50 м, да, какая же труба диаметром уносит будущее, поколения .
18:31:11 19-05-2026
Газопровод в сейсмоопасной зоне? Это он хорошо "придумал"
19:30:05 19-05-2026
Распродажа России оптом и в розницу идёт полным ходом.
20:09:46 19-05-2026
Бесагон, в каждой бочке затычка, он уже и об Алтае рассуждает, "хозяин тайги", как надоел!!!
20:13:52 19-05-2026
Россия! Чуешь этот страшный зуд?
Три Михалковых по тебе ползут. (с)
21:58:07 19-05-2026
Почему все пишут Россия?Российская Федерация , это значит что там проживают разные народы.Надо спросить сначала что хотят сами люди,проживающие там.Так что территории входящие в Федерацию,сами должны решать,как им использовать свои ресурсы.А не слушать,что говорят в Москве.Нужно уважать границы разных народов живущих в Российской Федерации.
23:35:52 19-05-2026
Белла (21:58:07 19-05-2026) Почему все пишут Россия?Российская Федерация , это значит чт... Да, не ЮНЕСКО конечно, но и не Москва.
21:59:54 19-05-2026
Гость (11:11:19 19-05-2026) 1. Кого будут снабжать электроэнергией построенные на Катуни... Евреев будут снабжать, которые начнут в Алтай заселяться! Не просто так же туда греф еврей полез!
00:04:52 20-05-2026
Треть страны углём и дровами топится а мы Китай хотим газифицировать... Китай уже давно к России ближе стал путём вырубки русских лесов.
00:11:55 20-05-2026
Россия, слышишь этот зуд? Три Михалковых по тебе ползут!» — эпиграмма Гафта
00:49:51 20-05-2026
Не нужно было Рудный Алтай Казахстану дарить и была бы больше общая граница с Китаем
02:36:28 20-05-2026
Прочитал статью, отзывы. Возмущения людские, ну и что.
Тема одна, газ и нефть соседям. Почему-то мы туда пряник, а они нам обвертку. Надо так, Китай хочешь купить нефть у нас ,пожалуйста , покупай Ваз с полным баком нефти, хотите газ у нас купить, вот купите КАМАЗ с полным баком газа.. Уголек хотите, купите локомотив у нас с вагоном уголька. Нам ведь они навязывают своё барахло вместе со своей дружбой.
А насчёт экологии, режиссёр не прав. Вы посмотрите кругом на ставили плакаты вод охранная зона, а все берега рек и водоемов застроены. Природные фильтры болото ,отсыпают и застраиваются. А вся грязь прямиком по канавам и в водоем. Строятся в зонах подтопления , а потом орут ,что их затопило не кто не помогает. Страна наша самая великая по территории , а все жмутся друг к другу дома строят, словно на маленьком острове живём. При пожаре все сгорают, наверное ,чтобы не обидно было. Надо ,надо об оживать наши просторы, что бы соседи глаз не положили. Но делайте с умом. Запретить строительство возле любого водоема, это безопасность и экология. Дом от дома ,только на расстоянии не менее 100 м. Вот и вся территория страны заселена будет. А то берите гектар на д. Востоке. А не давайте на постройку пять соток. Желаешь строить дом ,строй ,через сто метров от последнего строящегося.
07:26:37 20-05-2026
Вот почему актёры, режиссёры, спортсмены и прочие сомнительные личности не должны заниматься государственными делами. Открой карту посмотри, плато Укок находится на высоте 2000+ метров, и окружено горами со всех сторон, так что туда даже на простой машине не добраться. Какой газопровод, какая железнодорожная ветка? Никиту мехалкова пора уже самого погнать как самого главного беса, такой бред несёт. Оставьте единственный нетронутый кусок природы в горном Алтае!
09:15:25 20-05-2026
Местных алтайцев и казахов спросите хотят ли они вашей застройки.
Между прочим, на той стороне, в Китае заповедники "Алтай" и "Канас" и им этот маршрут газопровода не нужен.
12:08:33 20-05-2026
Западные экологи запрещают? Что за бред, когда что то надо- не то что на запад, на своей народ наплюют и делают, что хотят.
Развивать Сибирь надо, только начинать надо с дорог, медицины и газа для СВОЕГО населения. А не с продажи последних ресурсов далеко не дружественным соседям.