"Им нужны наши ресурсы". Михалков призвал застраивать Укок на Алтае ради развития страны

Режиссер посвятил часть нового выпуска "Бесогон ТВ" теме плато Укок и влиянию международных организаций на развитие Сибири

19 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Кадр из программы "Бессогон ТВ"

Народный артист России Никита Михалков посвятил значительную часть нового выпуска программы "Бесогон ТВ" плато Укок, ЮНЕСКО, международным экологическим организациям и, как он считает, попыткам ограничить развитие Сибири. В программе "Если караул устал. Что дальше?" режиссер заявил, что под экологическими лозунгами международные структуры якобы блокируют проекты, которые могли бы усилить экономическое влияние России в Азии. В частности, через территорию Республики Алтай, считает Михалков, можно было бы протянуть газопровод в Китай, а также построить крупные проекты, которые помогли бы развиваться России.

"Ключ к геополитическому влиянию"

В программе режиссер подробно остановился на географическом положении Укока. По его словам, территория фактически находится в центре Евразии и граничит сразу с тремя государствами — Китаем, Казахстаном и Монголией. Именно поэтому, считает Михалков, плато имеет не только природное, но и стратегическое значение. Автор "Бесогон ТВ" заявил, что через Алтай можно было бы проложить кратчайший сухопутный маршрут между Россией и Китаем, включая газопровод и железнодорожную ветку.

«Сам Бог велел сделать это место центром торговли между этими большими странами», — говорит Михалков в программе.

По его словам, речь шла о проектах, которые могли бы соединить Москву, Астану и Пекин.

"Принцесса Укока" и статус ЮНЕСКО

Однако осваивать территорию мешает знаменитая археологическая находка — мумия женщины пазырыкской культуры, известной как "Принцесса Укока". Михалков напомнил, что находку сделали в 1993 году археологи под руководством Натальи Полосьмак. Позже мумию перевезли в Национальный музей Республики Алтай в Горно-Алтайске. После этого, отметил режиссер, на территории создали особо охраняемую природную зону, а затем плоскогорье Укок вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Михалкова, это фактически ограничило любую хозяйственную деятельность.

«Это означает, что на этой территории не должна вестись никакая экономическая деятельность», — говорит он.

При этом режиссер задается вопросом, почему развитие инфраструктуры обязательно трактуется как угроза природе.

«Кто вообще сказал, что экономическая деятельность должна вестись обязательно с нарушением окружающей среды?» — заявил Никита Михалков.

"Почему это решают в Париже?"

Одной из главных претензий режиссера стала роль международных организаций в вопросах развития российских территорий. Никита Михалков резко высказался о том, что решения о допустимости строительства на Алтае принимаются при участии ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится во Франции.

«А стали спрашивать ЮНЕСКО, головной офис которой находится в тысячах километров от плато Укок — в Париже», — заявил автор программы.

Получается ситуация, отмечает Михалков, при которой международная организация фактически влияет на развитие приграничной территории России. По мнению оскароносного режиссера, именно российские специалисты должны решать: можно строить на Алтае или нет.

«От ЮНЕСКО зависит, можно нам строить что-то или нельзя», — сказал автор "Утомленных солнцем".

Уделил внимание Михалков и американскому финансисту Джорджу Соросу. В частности, автор программы упомянул книгу британского антрополога Агнешки Халембы "Теленгиты Южной Сибири", посвященную коренным народам Алтая и конфликту между традиционным укладом жизни и государственными инфраструктурными проектами. Режиссер обратил внимание, что автор книги выражала благодарность фонду Сороса.

«А почему Сорос защищает тишину на Алтае?» — задается вопросом Михалков.

По его мнению, экологическая повестка в ряде случаев используется как инструмент ограничения развития России.

Нужны ГЭС и газопровод через Укок

В программе режиссер также сослался на мнение археолога, академика РАН Вячеслава Молодина. Он процитировал интервью ученого 2007 года, в котором тот говорил, что строительство газопровода через Укок не несет критической угрозы археологическим объектам или экологии, если маршрут будет грамотно спроектирован. Сам Михалков считает, что реализация подобных проектов могла бы дать России серьезные экономические преимущества. Он подчеркнул, что речь идет не просто о хозяйственной деятельности, а о стратегических транспортных и энергетических маршрутах.

В частности, автор фильма "Родня" поразмышлял о том, почему нужно построить ГЭС в Республике Алтай и что это может дать экономике региона. Также Михалков не видит ничего плохого, чтобы провести газопровод в Китай через территорию Укока, что позволит нашей стране зарабатывать на ее природных ресурсах.

При этом режиссер заявил, что не выступает против экологии и защиты природы. В качестве примера он даже привел сцену из своего фильма "Очи черные", где герой рассуждает о бережном отношении к природе.

«Не пытайтесь упрекнуть меня в борьбе за загрязнение среды», — заявил он.

В комментариях под выпуском "Бесогона ТВ" многие пользователи согласились с кинорежиссером о необходимости аккуратной застройки Алтая в интересах страны.