Итоги появления резонансной видеозаписи с празднования Пасхи в колонии №2 Ливны прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
По его словам, если подлинность записи подтвердится (что у самого Максименко не вызывает сомнений), начальник ИК-2 будет уволен.
"Это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников", – заявил Максименко.
Он утверждает, что в самом праздновании Пасхи отбывающими наказание людьми нет ничего плохого, но этот процесс должен проходить под строгим контролем сотрудников колонии.
"Сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров колонии, мимо руководства, – возмутился замначальника ФСИН. – Бездеятельность сотрудников колонии налицо".
Кроме того, планируется принять дисциплинарные меры в отношении руководителя УФСИН по Орловской области и замначальника ИК-2 Ливны, потому что они также в силу своего служебного положения должны быть в курсе происходящего.
Комментарии
Наказывать нужно руководство колонии и регионального УФСИН.
Осужденные с нарушением форы одежды, принимают пишу в неположенном месте, и самый интересный момент каким образом у них оказалось средство видиозаписи (тем более это 100% сотовый телефон). Я не увидел на записи ни одного сотрудника, который бы контролировал по сути массовое мероприятие, оно что, было организованно и проведено прошло без разрешения администрации? Тогда куда смотрели опера, режим, воспитательный отдел?
Налицо полная халатность или не компетентность.
Зону нужно закрывать на "картин" и вводить спецназ для проведения культурно- массового воспитательного мероприятия "Маски-шоу", после чего полностью менять всех сотрудников ИК работающих с осужденными!
И вообще нужно посмотреть, как обстоят дела во всех исправительных учреждениях ФИСН по Орловской области!
Чем они там занимаются!?