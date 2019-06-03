Итоги появления резонансной видеозаписи с празднования Пасхи в колонии №2 Ливны прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

По его словам, если подлинность записи подтвердится (что у самого Максименко не вызывает сомнений), начальник ИК-2 будет уволен.

"Это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников", – заявил Максименко.

Он утверждает, что в самом праздновании Пасхи отбывающими наказание людьми нет ничего плохого, но этот процесс должен проходить под строгим контролем сотрудников колонии.

"Сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров колонии, мимо руководства, – возмутился замначальника ФСИН. – Бездеятельность сотрудников колонии налицо".

Кроме того, планируется принять дисциплинарные меры в отношении руководителя УФСИН по Орловской области и замначальника ИК-2 Ливны, потому что они также в силу своего служебного положения должны быть в курсе происходящего.