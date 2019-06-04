Сборщики ягод на Алтае избили сельчан и попытались угнать автомобиль

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей, которые обвиняются в похищении человека и ряда других преступлений, сообщает региональный СК

"В октябре 2018 года между жителями одного из сел Ребрихинского района и временно проживавшими в селе мужчинами, занятыми на сборе ягод, произошел конфликт, переросший в драку. Решив наказать местных жителей, приезжие мужчины на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков, где, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, погрузили его в багажник автомобиля, после чего переместили в подвал занимаемого ими дома", – говорится в сообщении ведомства.

В поисках второго обидчика обвиняемые незаконно проникли в дом местной жительницы, выбив входную дверь.

Кроме того, обвиняемые нанесли несколько ударов по автомобилю одного из потерпевших, причинив ущерб на сумму более 30 тыс. рублей. После этого они избили и поместили в багажник поврежденного автомобиля его владельца, однако завести авто им не удалось.

Полицейские, приехавшие на вызов местных жителей, задержали злоумышленников. Обвиняемые вину не признали, уголовное дело направлено в суд.