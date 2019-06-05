Ученые предрекли конец цивилизации к 2050 году из-за потепления

Австралийский национальный центр по восстановлению климата спрогнозировал худший сценарий, по которому может протекать глобальное потепление, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Vice.

По мнению экспертов, к 2050 году климатические изменения могут стать причиной разрушения биосферы, массового голода и распада государств. То есть привести к разрушению существующей цивилизации.

Главным автором доклада выступил бывший министр обороны Австралии, ныне активный защитник природы Крис Барри. Согласно расчетам, к середине века средняя температура на планете может увеличиться на три градуса по Цельсию. Это и приведет к катастрофическим последствиям.

В результате в Арктике растают ледники, исчезнут джунгли Амазонии и коралловые рифы. Это приведет к тому, что миллиард человек будут вынуждены мигрировать в поисках пригодных для жизни условий, а два миллиарда столкнутся с нехваткой питьевой воды.

Экологические катастрофы приведут к пандемиям и вероятной ядерной войне, прогнозируют специалисты.