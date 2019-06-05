Путин отправил в отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина, сообщается на сайте Кремля.

"В связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и в соответствии с подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию <...> Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области", — говорится в тексте указа.

Также Путин провел встречу с Бабушкиным.

Морозов возглавил регион в сентябре 2018 года после предложения президента. Прежде он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Игорь Бабушкин с сентября 2018 года занимал пост заместителя полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2013-2018 годах был заместителем главы Росимущества. Родился в Рыбинске (Ярославская область) 5 апреля 1970 года.