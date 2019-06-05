Глава Барнаула Сергей Дугин в среду, 5 июня, провел заседание городского Совета по противодействию коррупции, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что Дугин жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства.
"Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения" – сказал Дугин.
Также на совещании были проанализированы проводимые антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города.
Дугин подчеркнул, что антикоррупционные мероприятия не должны быть формальными.
"Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула", – заключил глава города.
Комментарии
Выровняй дороги в частном секторе! Там тоже люди живут!
С зеркала надо начинать
Не понятно,что значит "вплоть до увольнения"...если такие эпизоды будут иметь место, уголовные дела необходимо возбуждать!