38-летнюю россиянку Богдану Осипову 6 июня суд Уичито признал виновной в похищении собственных детей, вывозе их за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей", сообщает ТАСС.
Судья приговорил ее к 84 месяцам тюремного заключения, трем годам пребывания под надзором после освобождения, а также штрафу в размере $18100 , который должен компенсировать расходы бывшего супруга россиянки на адвокатов. Также Осипову обязали выплатить "дополнительный сбор" в $300.
"Судья назвал условием ее освобождения не возвращение детей, а попытки их вернуть, желание, действия Богданы Осиповой, способствующие возвращению", — рассказала участница общественной группы поддержки Осиповой, присутствовавшая на заседании.
Богдана Осипова (Мобли) имеет два гражданства — РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, в том числе двое младших — от брака с гражданином США Браеном Мобли.
Власти США обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их первую совместную дочь без согласования с супругом.
Младший общий ребенок Мобли и Осиповой появился на свет уже на территории РФ в 2014 году, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что обе девочки, которые также имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.
Россиянка была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми.
Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей 100% опеки над детьми отцу.
Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.
Комментарии
Совсем баба обнаглела:ну и что что родила-они собственность соед.штатов-мирового оплота свободы,демократии и справедливости.