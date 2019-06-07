Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов навестил в больнице коллегу из RT Маргариту Симоньян.
О том, в каком состоянии она находится, Венедиктов написал в своем telegram-канале:
"Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение".
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попала в больницу после того, как в коридоре радиостанции "Эхо Москвы" ее подкараулила юрист ФБК Любовь Соболь и стала задавать вопросы о последнем расследовании команды Навального.
Однако Симоньян отказалась на них отвечать, заявив, что интервью необходимо согласовывать. Она также уточнила, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности.
"Пришла на эфир "Эха", и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила", – цитирует слова Симоньян RT.
Позднее она прокомментировала "Интерфаксу", что госпитализирована на сутки из-за угрозы прерывания беременности.
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