Движение по улице Попова от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова будет частично ограничено в субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, из-за ремонтных работ, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
"В связи с аварийными работами по реконструкции тепловых сетей по адресу ул. Попова, 99а в период с 8 по 10 июня движение по ул. Попова от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова будет частично ограничено", – уточнили в мэрии.
Движение будет организовано по встречной проезжей части поэтапно, как по четной, так и по нечетной стороне ул. Попова. С 8 июня будет перекрыта нечетная сторона Попова, 9 июня – четная сторона.
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