Барнаульского конкурсного управляющего подозревают в коммерческом подкупе, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Мужчина с 2016 по 2017 годы выполнял управленческие функции при конкурсном производстве на одном из предприятий краевой столицы.
По версии следствия, в этот период он получил от предпринимателя в общей сложности 760 тысяч рублей за выполнение незаконных действий в его интересах.
В отношении него следственные органы возбудили уголовное дело по п.п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).
Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого.
Комментарии