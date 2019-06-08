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Красноярский депутат получил взятку, пообещав повысить населению тариф на тепло

, ИА "Амител"
Депутат заявил, что у него возможность решить вопрос о повышении тарифов на тепло
В настоящее время подозреваемый задержан, вскоре суд выберет ему меру пресечения / Фото: m.newsru.com

В настоящее время подозреваемый задержан, вскоре суд выберет ему меру пресечения / Фото: m.newsru.com

Депутат заксобрания Красноярского края получил 4 млн рублей от директора одной из коммерческих компаний, снабжающих население теплом, пообещав ему за это повышение тарифов на услуги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СК.

Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержан депутат краевого парламента, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Титов

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — сообщает ведомство.

По предварительным данным, в феврале 2018 года депутат решил "обманным путем завладеть денежными средствами", принадлежащими директору одной из краевых коммерческих организаций, обеспечивающей население теплом. Он заявил, что у него возможность решить вопрос о повышении тарифов на тепло, "поставляемое потребителям", что "в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты".

"Директор коммерческой организации согласился с предложением депутата и по договоренности с ним в период с 01.05.2018 по 06.06.2019 различными частями предал ему деньги в сумме не менее 4 000 000 рублей", — сообщает СК.

В настоящее время подозреваемый задержан, вскоре суд выберет ему меру пресечения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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