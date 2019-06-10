Стоянку автомобилей запретят на участке улицы Партизанской в центре Барнаула с 11 июня, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ограничение будет действовать по нечетной стороне улицы Партизанской на участке от проспекта Ленина до здания №69 по улице Партизанской. Здесь будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.
"Это требуется для обеспечения пропускной способности улицы Партизанской и работы техники, обслуживающей автомобильные дороги", – добавляют в мэрии.
Комментарии
на путиловской от комсомольского до сибирского давно поставили знаки остановка запрещена и работает эвакуатор, и чё, там всё время всё заставлено, никто ни кого не эвакуаторит. Неприкасаемые чиста для себя место застолбили ага?!
Да давайте везде запретим парковку, чтоб бизнес эвакуаторщиков процветал?
Вы что делаете? Ну не от хорошей жизни люди там ставят авто.
Сделайте парковки, чтобы было куда авто поставить.
Вот так приезжаешь о делам к какому нибудь банку или еще куда, а встать не где. Парковок нет. Ясное дело проще всего натыкать знаки - это дешево и выгодно, в казну денежка падает.
о людях то когда начнут думать? Причем об этом надо думать на этапе застроек, натыкали домов, парковок не сделали, я не конкретно про этот участок, я в принципе.
больные? по этой стороне никогда пробок не было! Про неприкасаемых - хорошая мысль.
10.06.2019 10:07
krash
Дак они и думают, о своих, неприскасаемых.
Некуда ставить и парковать авто ходите пешком, ваша машина ваша головная боль, вы купили машину вам во дворе видите ли нет для неё места, мы то при чем? Жители дома? Живем примерно в этом районе где запретили парковку, раньше все было хорошо, двор как двор, что сейчас? Все машины с организаций стоят у нас во дворе! Нам это зачем? Машину кто купил тот пусть и думает тоней, а если вам тяжело с парковкой, есть проблемы, значит выход должны находить вы, а не мы, кто прекрасно жил, гулял в парках, во дворах без обилия автотранспорта
ни кого не эвакуаторит
эвакуаторили, эвакуаторили , да не выакуаторили
10.06.2019 10:31
Гость
поставьте во дворе шлагбаум и ключи - только жильцам или вообще никому, как собрание решит.
10.06.2019 10:46
- гость -
ты слоги проглатываешь)
10.06.2019 10:47
- гость -
Если дорога вне границ земельного участка дома, то установка шлагбаума будет незаконна.
вообще в центре должны быть только платные парковки. что за бред колхозный в центр ездить и ставить своё корыто, как будто это твое лично парковочное место.
10.06.2019 11:09
- гость -
и на выселках возле домов тоже платные нужны, что за бред ездить на выселки домой и ставить своё корыто, как будто это твое лично парковочное место.
краевая прокуратура себе места расчистила