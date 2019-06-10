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"Прекращение уголовных дел – большая редкость": алтайский юрист о деле Голунова

, ИА "Амител"
Алтайский юрист прокомментировал спорные ситуации с задержанием Голунова
За покушение на сбыт наркотических средств задержан корреспондент 'Медузы' Иван Голунов / фото meduza.io

За покушение на сбыт наркотических средств задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов / фото meduza.io

Не сразу допустили адвоката, наносили удары, привлекали знакомых понятых и держали у себя ключи от квартиры, в которой в последующем прошел обыск. Вот только некоторые аспекты, на которые указывает интернет-издание "Медуза", рассказывая о задержании своего корреспондента Ивана Голунова. Напомним, в отношении журналиста, известного своими расследованиями в отношении власть имущих, возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Сам обвиняемый утверждает, что дело в отношении него сфабриковано.

Ведущий юрист "ДМ Легал Груп", экс-следователь следственного комитета Максим Пичужкин прокомментировал Amic.ru спорные ситуации, которые, как сообщает "Медуза", произошли с Иваном Голуновым в момент его задержания и предъявления обвинения.

Беззащитный без защиты

"На требования Голунова вызвать адвоката полицейские ответили, что будут проводить "принудительный досмотр", для которого защитник не требуется", – "Медуза".

Максим Пичужкин: "Несмотря на то, что статуса подозреваемого у Голунова при задержании еще не было, ему по первому требованию должны были предоставить защитника. Силовые структуры не обязаны предоставлять адвоката, пока не появится статус "подозреваемый", но конституционное право на защиту при поступлении просьбы об этом должны реализовать".

Избиение надо доказать

"Сотрудники полиции ударили Голунова во время освидетельствования, рассказал журналист на допросе", – "Медуза".

Максим Пичужкин: "Если Голунов заявляет, что его избили – этот факт надо чем-то доказывать: видеозапись, свидетели. Если этого нет, то, несмотря на наличие телесных повреждений, дело о превышении полномочий не возбудят".

Понятые могут быть знакомыми полицейских

"Вместе с ним приехал понятой, которого один из сотрудников полиции поприветствовал фразой: "Привет, Сергей, болеешь, что ли?" – "Медуза".

Максим Пичужкин: "Если понятой чей-то знакомый – это не так важно. Главное, чтобы этот гражданин действительно видел, как и что было обнаружено и изымалось. Если понятой чего-то не видел, то следственное действие может потерять силу доказывания, объясняет Максим Пичужкин. Есть процедура – адвокатский опрос, чтобы выяснить все обстоятельства. Опрос не является доказательством, но будет основанием вызова понятого в суд, и в рамках судебного заседания человека допросят".

Свобода следствия

"Проверять рюкзак Голунова или его руки на следы наркотиков, а также брать пробы ногтей, чтобы проверить, употреблял ли журналист наркотики, полицейские отказались", – "Медуза".

Максим Пичужкин:  "У нас есть понятие – свобода следствия, то есть следователь принимает все меры, которые он считает необходимыми, чтобы обеспечить полноту расследования. Задержанный имеет право заявить ходатайство, а следователь будет разрешать его. Здесь нет никакого нарушения – следователь решает, какие действия проводить".

По словам юриста, результат освидетельствования не будет напрямую влиять на ход дела. Но факт того, что журналист никогда не употреблял запрещенных веществ (не стоял на учетах, не привлекался) может быть использован стороной защиты.

В квартиру – только с хозяином

"Иван также пояснил, что когда его привезли к квартире для обыска, он минут 20-30 находился в машине с сотрудниками полиции. Ключи от квартиры у него изъяли в момент задержания, то есть у сотрудников полиции было минут 20-30, чтобы зайти в квартиру и сделать там все что угодно", – "Медуза".

Максим Пичужкин: "Обыск проводится на основании согласия собственника жилья или по постановлению суда. Просто зайти в квартиру оперативники даже в рамках мероприятий не могли. Указывать на факт изъятия у корреспондента ключей, – это грамотная позиция защиты. Если это нарушение конституционного права на частную жизнь, то на это можно давить.

Даже если это был обыск, не терпящий отлагательств, все действия, связанные с его квартирой, должны происходить с участием задержанного. Если выяснится, что сотрудники заходили в квартиру без задержанного – это процессуальное нарушение. Результаты обыска нельзя будет использовать как доказательство по делу".

Юрист добавляет, что прекращение подобных уголовных дел – это большая редкость. Сейчас следствию необходимо будет доказать, что у журналиста был умысел на отчуждение наркотических средств, что он целенаправленно приобретал их и затем продавал.

 Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 – п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В суде Голунов заявил о своей невиновности, до 7 августа журналист будет находиться под домашним арестом. Дело вызвало общественный резонанс, коллеги Голунова связывают задержание с его профессиональной деятельностью.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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