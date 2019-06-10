Резонансное видеообращение жителей Киселевска к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище в стране, так как они больше не могут жить в своем городе, заметили власти Кузбасса.
Как сообщает РИА Новости, губернатор Сергей Цивилев поручил мэру Киселевска и своим заместителем провести встречи с группой недовольных горожан и найти решение проблемы.
Ранее инициативная группа из Киселевска пожаловалась на плохую экологическую обстановку из-за того, что разработка угля открытым способом ведется прямо в городе.
В частности, они устали от угольной пыли, черного снега, горящих угольных пластов и росте количества онкобольных, что они также связывают с плохой экологией.
Канаду они выбрали потому, что там климат походит на сибирский. Они попросили канадского премьера предоставить им статус беженцев.
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