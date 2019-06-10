Экс-главу СКР Волгоградской области задержали по делу покушения на губернатора региона, сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.
Арест бывшего высокопоставленного правоохранителя произведен совместными действиями ФСБ и СКР.
Как уточняет "Волгоградская правда", речь идет о Михаиле Музраеве. Задержание предположительно касается поджога дома Андрея Бочарова, который случился 16 ноября 2016 года.
Тогда неизвестные облили легковоспламеняющейся жидкостью стену жилья главы региона и подожгли ее.
Комментарии