Приговор в отношении сотрудницы банка вынес суд в Рубцовске – злоумышленница переводила деньги клиентов на подконтрольный ей счет.
Как сообщили в краевой прокуратуре, женщина, занимая должность менеджера группы продаж и имея доступ к счетам клиентов и персональному компьютеру с необходимым программным обеспечением, подделывала платежные документы и переводила со счетов клиентов деньги на счет, находящийся в ее распоряжении.
Ущерб составил более 154 тысяч рублей. Помимо этого обвиняемая по поддельным ею платежным документам производила выплату страхового вознаграждения гражданам путем списания денежных средств банка, причинив последнему особо крупный ущерб в размере более 1,7 миллиона рублей.
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.
Комментарии
Так она ещё и в плюсах осталась