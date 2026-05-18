Новая система призвана сократить долю фальсифицированных и небезопасных продуктов на рынке

18 мая 2026, 18:48, ИА Амител

БАДы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Минздрав России намерен расширить перечень врачебных специальностей, включив в него нутрициологию и медицинскую практику по продлению жизни. Это нововведение приведет к созданию новых медицинских должностей и изменит подход к профилактике заболеваний в государственном здравоохранении. Эксперты считают, что это станет важным шагом в интеграции рынка биологически активных добавок (БАДов) в систему профилактической медицины, пишет "Радио 1".

Евгения Ермолаева, основатель бренда Egeny, в интервью изданию сообщила, что включение нутрициологии в официальный медицинский реестр существенно изменит рынок БАДов. С одной стороны, это откроет новые возможности для высококачественных продуктов, с другой — повысит требования к их качеству. Рекомендации врачей, независимо от того, работают ли они в государственных или частных клиниках, будут мощным стимулом для развития рынка качественных товаров.

«Это новая платформа с высоким уровнем доверия, которая ранее была недоступна для большинства производителей БАДов. Уход с рынка недобросовестных компаний, предлагающих продукцию без доказанной эффективности, освободит нишу для ответственных производителей. Рыночные изменения будут направлены на качество, а не на объемы. Производители будут вкладывать средства в научные исследования, чтобы соответствовать новым стандартам Минздрава и войти в клинические протоколы», — отметила она.

Ермолаева также подчеркнула, что ужесточение требований к качеству и научному обоснованию станет обязательным условием для медицинского применения БАДов. Это потребует значительных финансовых затрат, что может создать сложности для небольших компаний. Вероятно, рынок будет консолидироваться вокруг крупных производителей, способных соответствовать новым стандартам.

«Система контроля будет многоуровневой: от производителя до назначения врачом, которое проверит Росздравнадзор. Основное внимание будет направлено на безопасность, эффективность, точный состав и отсутствие скрытых компонентов», — добавила она.

Ермолаева также отметила, что может возникнуть проблема с доказательством эффективности БАДов. Ведь их основная цель — профилактика, в то время как лекарства оценивают по их способности лечить уже существующие заболевания.