Как алтайскому бизнесу ускорить платежи на международных рынках?

Система "А7" помогает проводить внешнеторговые платежи через собственную инфраструктуру более чем в 100 странах

18 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJUP6M7

Офис "А7" / Фото предоставлено компанией

Современная геополитическая ситуация создала новые вызовы для российского бизнеса, особенно для компаний, которые работают на международных рынках. Одной из главных проблем стали нестабильность и низкая скорость внешнеторговых платежей. Алтайский край сегодня поставляет продукцию в 52 страны мира, а за последние три года объем агроэкспорта региона вырос на 25%. Для экспортеров важны не только надежные каналы сбыта, но и оперативные расчеты: задержки платежей могут привести к убыткам и срыву поставок. Российская система международных расчетов "А7" помогает проводить транзакции быстрее и удобнее.

"А7" использует собственную инфраструктуру более чем в 100 странах, благодаря чему платежи не становятся сложными корреспондентскими цепочками. Например, транзакция в Китай, являющийся одним из главных рынков сбыта агропродукции из Алтайского края, уходит в среднем всего за четыре часа.

«Для бизнеса это компетентное решение, позволяющее снизить финансовые риски, связанные с задержками платежей и колебаниями курса. Быстрые транзакции за четыре часа помогают увеличить обороты и укрепить доверие партнеров на международных рынках», — рассказал бизнес-тренер, предприниматель Денис Матис.

Особым преимуществом является комиссия: импорт 0,3% плюс НДС, экспорт — 0%. Конвертация по курсу ЦБ. Комиссии прозрачные — итоговая стоимость известна до отправки, что дополнительно снижает риски для любого бизнеса.

"А7" не только создает инфраструктуру для быстрых платежей, но и оперативно реагирует на любые изменения. Сейчас фактически пятая часть всех внешнеторговых операций российских компаний проходит через "А7" — это доверие, подтвержденное практикой.

ООО "А7"

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