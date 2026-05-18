Позиция предпринимателя отражает взгляды определенной части общества, выступающей за традиционализацию образования

18 мая 2026, 21:02, ИА Амител

Школа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Предприниматель Герман Стерлигов, беседуя с изданием "Абзац", резко раскритиковал школьное образование, утверждая, что оно негативно влияет на личность детей и превращает их в бездуховных существ.

Он заявил, что учебный процесс, включающий изучение классической литературы и естественных наук, противоречит религиозным принципам и лишает молодежь духовных ориентиров.

«Все годы школьного обучения дети занимаются богохульством, так как гуманитарные науки, литература и история противоречат религиозным догматам. Произведения Лермонтова, Пушкина и Достоевского, а также изучение истории, являются богохульством. А химия, физика и другие науки — это колдовство и алхимия», — заявил предприниматель.

Он также возложил ответственность за это на родителей, утверждая, что они, отдавая своих детей в школы, подталкивают их к совершению тяжких преступлений против веры. Стерлигов предупредил, что последствия такого решения будут фатальными как в земной, так и в загробной жизни.

Подводя итог, Стерлигов напомнил, что, согласно Священному Писанию, единственное наказание от Бога — это смерть, и родители, отдавая детей на обучение, которое противоречит религиозным принципам, фактически обрекают их на это наказание как в земной, так и в вечной жизни.