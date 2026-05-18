Стерлигов раскритиковал школьную программу, назвав ее "безбожным скотством"
Позиция предпринимателя отражает взгляды определенной части общества, выступающей за традиционализацию образования
18 мая 2026, 21:02, ИА Амител
Предприниматель Герман Стерлигов, беседуя с изданием "Абзац", резко раскритиковал школьное образование, утверждая, что оно негативно влияет на личность детей и превращает их в бездуховных существ.
Он заявил, что учебный процесс, включающий изучение классической литературы и естественных наук, противоречит религиозным принципам и лишает молодежь духовных ориентиров.
«Все годы школьного обучения дети занимаются богохульством, так как гуманитарные науки, литература и история противоречат религиозным догматам. Произведения Лермонтова, Пушкина и Достоевского, а также изучение истории, являются богохульством. А химия, физика и другие науки — это колдовство и алхимия», — заявил предприниматель.
Он также возложил ответственность за это на родителей, утверждая, что они, отдавая своих детей в школы, подталкивают их к совершению тяжких преступлений против веры. Стерлигов предупредил, что последствия такого решения будут фатальными как в земной, так и в загробной жизни.
Подводя итог, Стерлигов напомнил, что, согласно Священному Писанию, единственное наказание от Бога — это смерть, и родители, отдавая детей на обучение, которое противоречит религиозным принципам, фактически обрекают их на это наказание как в земной, так и в вечной жизни.
21:04:57 18-05-2026
Излишне много стало этого типка.
21:11:38 18-05-2026
И главное, что это чудило за экстремизЬм никто не привлекает.
21:21:51 18-05-2026
Если физика это алхимия, пусть не пользуется электричеством, телефоном, интернетом, не пользуется мылом, зубной пастой, носит лапти ( обувь же из химии ) и т.д.
Кто и зачем берет интервью у сумашедшего ?
21:29:51 18-05-2026
Мнение Стерлигова очень важно для нас, но лучше пусть сразу Кремль информирует.
21:32:21 18-05-2026
Зря Герман так переживает, мы рождены чтоб сказку сделать былью, а потому колдуны и алхимики.
22:18:40 18-05-2026
Таблетки уже не помогут.
06:36:08 19-05-2026
герасим странный -тип.
а образованию когда с 2000х, когда нормальные учителя на пенсию стали выходить
07:22:50 19-05-2026
Этот первый российский миллионер совсем сбрендил на почве ПГМ. Деньги до добра не доводят.
09:15:33 19-05-2026
пречем тут образование и церковь?
Кто хочет в монахи пусть идет в церковь и учится, а точные науки, не имеют никакого отношения к сказкам и былинам, укурышей ладаном.
09:27:54 19-05-2026
Гость (09:15:33 19-05-2026) пречем тут образование и церковь?Кто хочет в монахи пуст... Ну вот. Пошел бы в монахи глядишь научился бы правильно писать. Но ты выбрал образовании. БГГ.
09:28:32 19-05-2026
Гость (09:15:33 19-05-2026) пречем тут образование и церковь?Кто хочет в монахи пуст... ну и нашли же вы авторитетное мнение...
11:17:08 19-05-2026
А сам то Стерлигов ездит на джипе? Отобрать и выпороть кнутом за этот грех