Пять ошибок в ремонте, которые обойдутся дорого

Рассказываем, на чем не стоит экономить и как заранее спланировать фронт работ

18 мая 2026, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjZbhj

Ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Затеяли ремонт и думаете, что мелкие недочеты в отделке — не проблема? На практике именно такие ошибки чаще всего раздувают смету к финалу. Разбираем наиболее частые ошибки, которые на старте кажутся незначительными, а потом заметно бьют по бюджету.

Неправильные замеры и ошибки в расчетах

Проблема

Неправильно снятые размеры дверных проемов, оконных блоков, ниш могут сильно испортить процесс. Например, заказанная кухня не встанет на подготовленное место, а новая ванна не состыкуется с выводом канализации.

Решение

Избежать ошибок в вычислениях и замерах поможет предварительный проект в программе, например в онлайн-планировщике RoomPlan 3 D ("РумПлан 3Д"). Здесь можно вводить значения с точностью до миллиметра. Программа автоматически рассчитывает площади комнат и показывает все важные размеры.

Некачественные материалы

Проблема

Дешевый ламинат через полгода может потерять форму, бюджетная краска лечь неравномерно и быстро стереться в местах частого использования, а пластиковые уголки — пожелтеть. Экономия на материалах — частая ошибка в ремонте квартиры. Наиболее критично это для ванной и других мокрых зон.

Решение

Целесообразнее выбирать материалы проверенных брендов из средних ценовых категорий. Если стоит цель сэкономить, лучше сделать это на декоративном слое. Качественная шпатлевка и хорошая грунтовка важнее дорогого финишного покрытия.

Неправильный выбор и расположение мебели

Проблема

Неподходящая по размеру или функционалу мебель делает пространство неудобным. Двуспальная кровать может перекрывать проход к местам хранения, обеденный стол мешать открыванию двери на кухню, а холодильник оказаться близко к плите.

Решение

Планировать расстановку мебели лучше до момента ее покупки. С помощью RoomPlan 3D можно создать объемную модель помещения. Передвигая предметы из каталога, вы поймете, как расположить кровать или стол. На плане отображаются размеры и расстояния, поэтому схема получится предельно точной.

Если затрудняетесь с меблировкой, читайте, как сделать проект квартиры самому и не допустить ошибок в ремонте.

Экономия на ключевых этапах ремонта

Проблема

Снижение расходов на количестве и качестве выключателей и розеток, проводки, шумоизоляции, освещении или сантехники может привести к дорогостоящим переделкам.

Решение

Стоит заранее составить список таких элементов. Это автоматы в щитке, кабели, запорная арматура на трубах, гидроизоляция пола. О том, как сэкономить на ремонте правильно, читайте в отдельной статье.

ООО "Эймс Софтвэр"

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