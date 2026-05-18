Пожарные пришли на помощь человеку в горящем подвале многоэтажки Барнаула

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

18 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 17 мая произошел пожар в подвале четырехэтажного жилого дома на улице Димитрова. Из задымленного помещения спасли мужчину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, возгорание удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных подразделений. Площадь пожара составила около 0,5 квадратного метра.

Газодымозащитники вывели мужчину из опасной зоны и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС и две автоцистерны.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.