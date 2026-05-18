Пожарные пришли на помощь человеку в горящем подвале многоэтажки Барнаула
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем
18 мая 2026, 20:33, ИА Амител
Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле вечером 17 мая произошел пожар в подвале четырехэтажного жилого дома на улице Димитрова. Из задымленного помещения спасли мужчину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, возгорание удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных подразделений. Площадь пожара составила около 0,5 квадратного метра.
Газодымозащитники вывели мужчину из опасной зоны и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС и две автоцистерны.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
01:40:30 19-05-2026
Выпил закурил и поджег мусор чтоба согреться.