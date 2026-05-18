Жителей Алтайского края встревожили огромные следы медведя у пасеки
Зверь мог выйти к людям из-за запаха меда
18 мая 2026, 19:38, ИА Амител
Жителей Алтайского края встревожили крупные следы, предположительно, оставленные медведем, которые заметили рядом с пасекой возле реки Урап в Залесовском округе. Фотографии отпечатков появились в социальных сетях.
Кадрами поделилось сообщество "В курсе 22". На снимках видны крупные следы зверя, размер которых, по словам местных жителей, сопоставим сразу с двумя человеческими ладонями.
Как утверждают очевидцы, следы обнаружили неподалеку от пасеки. Местные жители предполагают, что медведь мог выйти к людям из-за запаха меда.
После публикации фотографий сельчан призвали быть внимательнее и осторожнее, особенно во время прогулок в лесной местности и рядом с пасеками.
Официальной информации о появлении медведя в этом районе пока не поступало. Также неизвестно, видели ли самого зверя местные жители или речь пока идет только о найденных следах.
20:28:04 18-05-2026
Это снежный человек.
20:52:04 18-05-2026
Волков боятся, в лес не ходить. В лесу живут в Залесовском, не было чтоли следов ни разу.
08:39:32 19-05-2026
Много много мишек в тайге, они и до Косихи дходили, и в Красногорском в лесах были. Пусть живут, это же мишки.
09:49:01 19-05-2026
Гость (08:39:32 19-05-2026) Много много мишек в тайге, они и до Косихи дходили, и в Крас... а до Октябрьской не доходили? за квасом из бочки у Шпиля?
09:57:25 19-05-2026
Гость (08:39:32 19-05-2026) Много много мишек в тайге, они и до Косихи дходили, и в Крас... Хоть бы к нам в Шадрино один забрëл,ни разу близко не видел живого мишку, полюбоваться бы на него, погладить, мëдом угостить! 😊🤗
11:13:17 19-05-2026
так это Йети!!!!