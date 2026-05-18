НОВОСТИОбщество

Жителей Алтайского края встревожили огромные следы медведя у пасеки

Зверь мог выйти к людям из-за запаха меда

18 мая 2026, 19:38, ИА Амител

Свежие медвежьи следы / Фото: "В курсе 22"
Свежие медвежьи следы / Фото: "В курсе 22"

Жителей Алтайского края встревожили крупные следы, предположительно, оставленные медведем, которые заметили рядом с пасекой возле реки Урап в Залесовском округе. Фотографии отпечатков появились в социальных сетях.

Кадрами поделилось сообщество "В курсе 22". На снимках видны крупные следы зверя, размер которых, по словам местных жителей, сопоставим сразу с двумя человеческими ладонями.

Как утверждают очевидцы, следы обнаружили неподалеку от пасеки. Местные жители предполагают, что медведь мог выйти к людям из-за запаха меда.

После публикации фотографий сельчан призвали быть внимательнее и осторожнее, особенно во время прогулок в лесной местности и рядом с пасеками.

Официальной информации о появлении медведя в этом районе пока не поступало. Также неизвестно, видели ли самого зверя местные жители или речь пока идет только о найденных следах.

Медведь встречает человека в лесу / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Алтайский край дикие животные
       

Комментарии 6

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Иванна

20:28:04 18-05-2026

Это снежный человек.

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Гость

20:52:04 18-05-2026

Волков боятся, в лес не ходить. В лесу живут в Залесовском, не было чтоли следов ни разу.

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Гость

08:39:32 19-05-2026

Много много мишек в тайге, они и до Косихи дходили, и в Красногорском в лесах были. Пусть живут, это же мишки.

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Musik

09:49:01 19-05-2026

Гость (08:39:32 19-05-2026) Много много мишек в тайге, они и до Косихи дходили, и в Крас... а до Октябрьской не доходили? за квасом из бочки у Шпиля?

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Сергей😎

09:57:25 19-05-2026

Гость (08:39:32 19-05-2026) Много много мишек в тайге, они и до Косихи дходили, и в Крас... Хоть бы к нам в Шадрино один забрëл,ни разу близко не видел живого мишку, полюбоваться бы на него, погладить, мëдом угостить! 😊🤗

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Гость

11:13:17 19-05-2026

так это Йети!!!!

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