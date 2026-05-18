Жителей Алтайского края встревожили огромные следы медведя у пасеки

Зверь мог выйти к людям из-за запаха меда

18 мая 2026, 19:38, ИА Амител

Свежие медвежьи следы / Фото: "В курсе 22"

Жителей Алтайского края встревожили крупные следы, предположительно, оставленные медведем, которые заметили рядом с пасекой возле реки Урап в Залесовском округе. Фотографии отпечатков появились в социальных сетях.

Кадрами поделилось сообщество "В курсе 22". На снимках видны крупные следы зверя, размер которых, по словам местных жителей, сопоставим сразу с двумя человеческими ладонями.

Как утверждают очевидцы, следы обнаружили неподалеку от пасеки. Местные жители предполагают, что медведь мог выйти к людям из-за запаха меда.

После публикации фотографий сельчан призвали быть внимательнее и осторожнее, особенно во время прогулок в лесной местности и рядом с пасеками.

Официальной информации о появлении медведя в этом районе пока не поступало. Также неизвестно, видели ли самого зверя местные жители или речь пока идет только о найденных следах.