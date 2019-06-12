Стали известны итоги единого государственного экзамена по базовой и профильной математике, который прошел 29 мая. В Алтайском крае тестирование прошли более 6 тысяч человек, из них успешно справились с заданиями 94% выпускников, средняя отметка по предмету в регионе — 4, сообщается на официальном сайте региона.
Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, по профильной математике составляет 27 баллов. Пересдать экзамены можно в резервный день, который назначен на 24 июня. 1 июля — резервный день для тестирования по всем предметам. Не позднее 14 июня будут также объявлены результаты по истории и химии.
Средний балл по профильной математике — 51,65, что по сравнению с прошлым годом на 4,9 балла больше. Максимальное количество баллов в Алтайском крае получили два выпускника — Михаил Зятьков из барнаульского лицея №124 и Полина Киселева из барнаульской гимназии №42.
"Я училась в математическом классе одной из лучших школ города. Искренне люблю математику. С 10 класса активно начала готовиться к ЕГЭ, потому что всегда считала профильную математику одним из самых сложных экзаменов. Каждый день уделяла решению задач не менее одного-двух часов", — рассказала Киселева.
По словам школьницы, про отдых и хобби она тоже не забывала, потому что очень важно не перетрудиться в такой ответственный период: "Мне всегда казалось, что 90+ баллов по математике набрать очень-очень сложно, но все равно стремилась к этому. Поэтому будущим выпускникам хочу посоветовать не бояться ставить высокие цели и идти к ним".
О своем пути к 100 баллам рассказал и Зятьков: "В этом году, по моим ощущениям, задания ЕГЭ были легкими. Я готовился без репетиторов, решал варианты на уроках и на курсах в школе. Больше всего мне помогло участие в олимпиадах, к которым меня готовили в учебном центре АлтГУ".
Комментарии
Кажется, я понял темную сторону ЕГЭ. Не важно сколько набирать баллов. Главное, больше, чем у других. Вот этот "соревновательный момент" очень отрицательно сказывается на цельных знаниях. Каждый год, планка задирается все выше и выше. Минобр придумывает "защиту" (камеры, шмон, надзиратели, показательные изгнания за списывание и т.п.), а ученики придумывают, как это обойти. И все это разрушает систему образования. У учителей нет желания учить, у учеников нет желания учиться. Минобр поставил их по разные стороны "баррикад", а минобр смотрит на эту войну и думает, кому "помогать", а в итоге, делает медвежью услугу для обеих сторон.