Грузовик со 133 миллионами пчел перевернулся в США

В США из-за ошибки водителя, который не справился с управлением, грузовик, перевозивший около 133 миллионов пчел, перевернулся и упал в канаву на обочине, пишет "Российская газета" со ссылкой на KTVQ-TV.
Отмечается, что из ульев вылетело "ничтожное" по сравнению с общим количество насекомых — всего около трех тысяч штук.
Тем не менее, присутствие стольких пчел вызвало панику на месте инцидента.
Спасатели, одетые в противопожарные костюмы, на жаре были вынуждены заклеивать дыры в поврежденных ульях, устранять утечку топлива и вытаскивать грузовик на трассу.
"Мы просто приняли все возможные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность наших парней. Мы действительно использовали наше полное снаряжение, включая дыхательные аппараты, которые сводят к минимуму риск укуса", — заявили в местной спасательной службе.
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