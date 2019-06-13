Барнаулец ограбил старушку в помещении аптеки

Приговор в отношении жителя Барнаула, который совершил грабеж в помещении аптеки, вынес суд.
Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленник зашел в аптеку, увидел в руках престарелой женщины купюру достоинством одна тысяча рублей, которой она планировала рассчитаться, однако не успела этого сделать, поскольку нападавший резким движением выхватил из ее рук деньги и скрылся.
Впоследствии грабитель был задержан сотрудниками полиции, оставшиеся из похищенных денег – 700 рублей – были у него изъяты, 300 рублей он уже потратил на спиртное.
Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно.
Комментарии
добыча Раскольникова – 317 руб. 60 коп.
3149 старушек - лям
полтора года условно.....шутите да? Ну давайте подождем, типа это его остановит, Уже факт того, что человек ради бутылки крадет деньгу у старушки - уже показатель нечеловечности. Это зверье. Дикое вредное зверье. Пользы от таких НОЛЬ, только вред. Казнить.