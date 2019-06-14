В Парламентском центре межведомственная рабочая группа по подготовке проекта модернизации системы горячего водоснабжения в Рубцовске обсудила решение сложившейся проблемы обеспечения населения горячей водой.
Дело в том, что от жители Рубцовска жалуются на некачественное обеспечение горячей водой. Ее температура в квартирах не превышает 40 градусов Цельсия. Это ниже предусмотренных СанПиНом показателей.
Как сообщает пресс-служба АКЗС, эксперты сошлись во мнении, что главная причина этому — отсутствие циркуляции в городской централизованной системе горячего водоснабжения и огромные теплопотери.
Участники совещания предпочтительным способом решения проблемы назвали строительство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), где холодная вода будет подогреваться до нормативных показателей. По словам главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана, на модернизацию потребуется около миллиарда рублей.
Второй вариант – это строительство коммуникаций, способных обеспечить постоянную циркуляцию воды. Для этого потребуется перекладки 136 км междомовых сетей по всему городу и тотальное переустройства внутридомовых систем горячего водоснабжения. На это потребуется значительно больше средств.
В связи с этим специалисты остановили выбор на более дешевом способе решения проблемы и сконцентрировались на поиске источников финансирования.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев предложил использовать средства Фонда содействия развития ЖКХ. Максимальная сумма, которую Фонд может выделить на один объект, составляет 300 млн рублей.
В связи с этим он считает, что общий объем работы требуется разделить на несколько этапов, постепенно привлекая федеральные средства и выполняя строительство ИТП и переоснащение всей системы. По его словам, нужно не забывать, что местный бюджет обязан софинансировать до 40 процентов от стоимости проекта.
Заявку на субсидирование из Фонда содействия развития ЖКХ уже подготавливают в Алтайском филиале ООО "Сибирская генерирующая компания", заключившем концессионное соглашение с администрацией Рубцовска.
"Схему водоснабжения менять надо, и это однозначно. Ее наличие — обязательное требование закона. Также должно быть разработано детальное техническое и финансовое обоснование проекта, и для этого нужна специализированная организация. В любом случае, я считаю, необходимо начать работу с полной инвентаризации жилого и нежилого фонда Рубцовска с целью определения возможности их участия в реновации системы горячего водоснабжения", — заявил директор филиала ООО "СГК" Игорь Лузанов.
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