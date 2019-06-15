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Сноубордиста сборной России застрелили в США

, ИА "Амител"
Дмитрий Кольцов стал случайной жертвой наркомана
Преступнику грозит смертная казнь или пожизненное заключение / Фото: mcamotorclubamerica.com

Преступнику грозит смертная казнь или пожизненное заключение / Фото: mcamotorclubamerica.com

Российского сноубордиста Дмитрия Кольцова застрелили в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.

Убийство произошло в понедельник, 10 июня. Как пишет lenta.ru, в спортсмена, не выходя и машины, выстрелил американский наркоман Ретт Нельсон. Ранение оказалось смертельным.

В этот же день Нельсон ограбил заправку и супермаркет, а также убил полицейского. Преступнику грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Дмитрию Кольцову незадолго до гибели исполнился 31 год. Он входил в состав сборной России по сноуборду и выигрывал российский чемпионат.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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