Российского сноубордиста Дмитрия Кольцова застрелили в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.
Убийство произошло в понедельник, 10 июня. Как пишет lenta.ru, в спортсмена, не выходя и машины, выстрелил американский наркоман Ретт Нельсон. Ранение оказалось смертельным.
В этот же день Нельсон ограбил заправку и супермаркет, а также убил полицейского. Преступнику грозит смертная казнь или пожизненное заключение.
Дмитрию Кольцову незадолго до гибели исполнился 31 год. Он входил в состав сборной России по сноуборду и выигрывал российский чемпионат.
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