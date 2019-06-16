В своей номинации гости из Барнаула выиграли / Фото: vk.com/barneos22
Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев принял участие в шоу "Видели видео" на Первом канале, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Выпуск телепередачи показали в воскресенье, 16 июня. Телевизионщиков заинтересовало видео, снятое в зоопарке еще в 2016 году. Лебедь Жорка тогда "пожаловался" на розовых пеликанов, с которыми не удалось подружиться.
"Особенно растрогало студию то, как животные каждый день ждут и встречают своих хозяев. В конце шоу зрители голосовали за лучший ролик. В своей номинации гости из Барнаула выиграли", — говорится в сообщении паблика.
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