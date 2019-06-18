Пресс-служба Алтайского биосферного заповедника поделилась с Amic.ru фотографиями, полученными во время восьмой добровольческой экспедиции "По следам снежного барса".
Она прошла в конце весны 2019 года. В ней приняли участие 15 добровольцев из Республики Алтай, Барнаула, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.
Под руководством старшего научного сотрудника Алтайского заповедника Сергея Спицына, они на протяжении недели проверяли и устанавливали фотоловушки на хребте Чихачева.
Техника вновь зафиксировала присутствие старейшего ирбиса – Хоргай. Он стал первым снежным барсом, зафиксированным автоматической фотокамерой в Горном Алтае. Это произошло в октябре 2011 года.
Участники экспедиции также заметили многих птиц, включенных в Красную книгу России. Это белая куропатка, беркут, бородач, красавка, степной орел и черный гриф. А на озере Киндыктыкуль они встретили 22 особи редчайшего горного гуся.
Мероприятие проводилось для мониторинга численности и условий обитания снежного барса и других краснокнижных видов в районе хребта Чихачева.
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