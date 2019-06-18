Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков рассказал РИА Новости, что не исключает отстранения Катара от проведение Чемпионата мира-2022.
По его словам, такое развитие событий весьма вероятно, если факт получения права его проведения благодаря коррупционным схемам подтвердится.
В то же самое время почетный президент РФС выразил уверенность, что это станет большим ударом для авторитета центральных организаций в мировом футболе.
"Это будет большая беда для всех, это будет колоссальный урон для имиджа мирового футбола", — подчеркнул Колосков.
Напомним, ранее экс-президент УЕФА Мишель Платини был задержан для допроса по подозрению в коррупции при "продавливании" интересов Катара как места проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года.
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