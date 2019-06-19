Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко обнародовал предложение к "Газпрому", сообщает "Коммерсантъ".
Российской компании предлагается альтернатива транзиту – своп газа. Речь идет о том, что по заранее оговоренным условиям оплаты российская сторона будет передавать определенный объем газа.
"Нафтогаз" будет отвечать за передачу такого же объема голубого топлива на границе с Евросоюзом.
Далее принявшие его операторы Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут подтверждать передачу и нести ответственность за полученный объем газа.
Ранее "Газпром" отказался сотрудничать с "Нафтогазом". Российская компания может изменить свою точку зрения, если украинские коллеги откажутся от исковых требований.
"Нафтогаз" осенью 2018 года подал ходатайство в Нидерландах о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. Слушания по делу запланированы на декабрь 2019 года.
В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Украина начала пытаться принудительно взыскивать эти средства. Основные слушания по апелляции "Газпрома" начнутся в Швеции в октябре 2019 года.
Комментарии
Хахлы хотят газ покупать на границе, чтобы не платить ЕС за транспортировку, но нам этого совершенно не нужно.