Минобороны разработало правила получения нового воинского звания для лейтенантов, сообщает газета "Известия".
Сейчас для получения погонов старшего лейтенанта минимальные сроки службы для выпускников училищ составляют два года, а для тех, кто окончил гражданские вузы – три года.
В разработанных поправках их уровняли. Независимо от места учебы лейтенант может претендовать на повышение в звании до "старлея" через пару лет службы.
Нововведение планируют внедрить до конца 2019 года. Многие эксперты положительно оценили инициативу, обращая внимание, что престиж старших лейтенантов значительно выше, в то время как материальная база и должности – практически одни и те же.
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