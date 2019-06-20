Критерии для выплаты детских пособий изменят в России

С 1 января 2020 года критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка изменится с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект вскоре рассмотрит Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Сама инициатива, повышающая планку для определения нуждаемости семей, разработана во исполнение поручения президента.
На данный момент правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Инициатива Минтруда предлагает изменить критерий нуждаемости семей (величину среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемая мера позволит увеличить рождаемость, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит увеличить в 2020 году число получателей выплат на 359 тысяч в связи с рождением первого ребенка и на 410 тысяч в связи с рождением второго ребенка.
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